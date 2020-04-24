Küresel kripto para tecrübesini katılımcılarla paylaşacak

Dijital varlık alım satım platformu Huobi, Türkiye'deki faaliyetlerine nisan ayında yeni bir etkinlik ekleyerek “Huobilgi” eğitim webinarları serisini hayata geçirdi. Kripto para ve blokzincir dünyasında en çok merak edilen konuları işleyecek olan Huobilgi online eğitim webinarları, alanında uzman kişilerin konukluğu eşliğinde Türkiye'de blokzincir ve kripto paralara ilgi duyanlara en güncel bilgileri ve yaklaşımları aktaracak.

Huobilgi webinarlarının ilki, Huobi Türkiye YouTube kanalında yayınlandı. Bitcoin madenciliğinde blok ödülünün yarılanması anlamına gelen Bitcoin Halving konusunun işlendiği webinar'ın konuğuysa kripto para dünyasının “Squanch” olarak da tanıdığı Muhabbit Kurucusu Dr. Aytunç Yıldızlı oldu. Yıldızlı, Huobi Türkiye Topluluk Yöneticisi Şafak Kayran'ın moderatörlüğünde, mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen ve kripto para dünyasının yoğun ilgisine tanık olan bitcoin yarılanmasına dair yanıtı en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Huobi'nin Türkiye'deki faaliyetlerine başlamasından bu yana blokzincir ve kripto para ekosistemini genişletmeye odaklandıklarını vurgulayan Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş, Huobilgi webinarlarına ilişkin şunları söyledi: “Huobi Group bünyesindeki Huobi Üniversitesi birçok ülkede blokzinciri alanında girişimcilerin, iş insanlarının ve uzmanların yetişmesine katkıda bulunuyor. Huobi Türkiye olarak biz de ülkemizde büyük bir ilgiyle takip edilen blokzincir ekosistemini etkileşimli platformlar kurarak genişletmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Her ay iki adet Huobilgi online eğitim webinarı organize etmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki eğitimlerde de birçok uzman konuğumuz eşliğinde kripto para dünyasındaki yeni trendleri, uygulamaları ve yaklaşımları topluluğumuzla birlikte keşfedecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.”