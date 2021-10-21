Küresel akıllı telefon sevkiyatında sıralama değişti

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Araştırma firması Canalys, 2021'in üçücü çeyreğine ait küresel akıllı telefon sevkiyatlarını gösteren raporunu yayınladı. Canalys'in son verilerine göre vivo, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 10'luk pazar payıyla ilk kez küresel akıllı telefon sevkiyatlarında dördüncü sırada yer aldı.



Canalys'in önceki üç aylık rakamları, vivo'nun son 4 çeyrekte küresel akıllı telefon sevkiyatlarında ilk beş arasında kaldığını ve IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'a göre 2021'in ikinci çeyreğinde Çin'de akıllı telefon pazarının zirvesine çıkarak güçlü büyüme ivmesini koruduğunu gösteriyor.