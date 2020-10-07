Kurduğu güneş enerjisiyle 3 bin hanenin elektrik getiriyor

Yörede güneş panellerinden elektrik üretimi yapmaya karar veren Kılıçaslan, yakınlarının, bölgenin iklim şartları nedeniyle bu işe girişmemesi yönündeki eleştirilerine kulak asmayarak çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yağbasan köyü sırtlarında güneş enerjisi santrali kuran Kılıçaslan, 3 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik üretiyor.

Ürettiği elektriği, Kars EDAŞ aracılığıyla ulusal şebekeye aktaran Kılıçarslan, yaptığı girişimle hem yöre hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor. Mühendis Osman Kılıçaslan, AA muhabirine, 2010 yılından bu yana kış memleketinde güneşten elektrik üretmeyi hayal ettiklerini ve bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tesis, ilçenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak nitelikte

Hayallerine erişmek için 2015 yılında başvuru yaptığını ifade eden Kılıçarslan, şöyle konuştu:

"Doğduğumuz, büyüdüğümüz memlekette bir eser bırakmak en büyük hayalimizdi. Tesisimiz 23 dönümlük arazi üzerine kurulu, arazinin tamamını kullanıyoruz. Tesisi 6 bin 250 adet 310 vat monokristal panellerle kurduk ve kurulu gücümüz 1,927 megavattır. Üretilen enerji ulusal şebekeye veriliyor. Kars EDAŞ, burada yaklaşık 3 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Diğer bir durum da Sarıkamış'ın aydınlatma ihtiyacının tamamını karşılayacak nitelikte bir tesistir."

Kılıçarslan, projeyi hayata geçirmeye karar verdiğinde karşılaştığı zorluklarla ilgili şunları kaydetti:

"İlk bu projeyi yapalım dediğimizde, çoğu insan bize güldü. 'Kars'ta güneş enerjisi mi olur, orada güneş yok' gibi birçok eleştiriyle karşılaştım. Tabii bu algı başka bir şey, olaya soğuk olarak bakıyorlar ama bu güneş panelleri rakımın yüksek, yıllık ortalama sıcaklığın düşük olduğu yerlerde en verimli şekilde çalışıyor. Bizim kış verilerimiz, ekvatora yakın bölgelerden yüzde 20 daha fazla. Bu da bölgemizin başka bir artısı diyelim. Bunu keşfettik, ortaya çıkardık ve bu da bizi son derece memnun ediyor."