Kurban Bayramı'nda internetten alışveriş yaptık

Koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı’nda da artışını sürdürdü. iPara altyapısını kullanan işletmelerin baz alındığı satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı, en çok artış yaşanan sektör ise giyim oldu.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nda da online alışveriş tercih edildi. Aynı verilere göre Kurban Bayramı’nda online alışverişte öne çıkan sektörler sırasıyla giyim ve gıda oldu.