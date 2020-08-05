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Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda internetten alışveriş yaptık

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Kurban Bayramı'nda internetten alışveriş yaptık
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Koronavirüs salgınının etkisinde geçen Kurban Bayramı’nda artışa geçen e-ticaret verileri açıklandı. Bu verilere göre, Kurban Bayramı’nda online alışveriş verileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı, en çok artış yaşanan sektör ise giyim oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş cirosu Kurban Bayramı’nda da artışını sürdürdü. iPara altyapısını kullanan işletmelerin baz alındığı satış rakamlarına göre belirlenen verilere göre bu yıl Kurban Bayramı’nda online alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 arttı, en çok artış yaşanan sektör ise giyim oldu.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nda da online alışveriş tercih edildi. Aynı verilere göre Kurban Bayramı’nda online alışverişte öne çıkan sektörler sırasıyla giyim ve gıda oldu.

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