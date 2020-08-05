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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 05.08.2020 - 07:25,Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nda 25 milyon GB mobil internet kullanıldı

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Kurban Bayramı'nda 25 milyon GB mobil internet kullanıldı
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Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre aboneler, arife günü ve Kurban Bayramı döneminde yaklaşık 1,1 milyar dakika ses, 187 milyon SMS ve 25 milyon GB mobil internet kullandı.

Türkiye genelinde sayıları 23,6 milyonu bulan Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1,1 milyar dakika konuştu, 187 milyon adet SMS attı ve 25 milyon GB mobil internet kullandı. Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 19 arttı.

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Adana, Samsun ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Antalya, Adana ve Van olarak sıralandı.

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Şanlıurfa, Balıkesir, Muğla ve Samsun şeklinde gerçekleşti.

Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Yunanistan ve Belçika oldu. En çok SMS gönderilen ülkeler de Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Rusya, Türkmenistan ve Belçika olarak sıralandı.

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