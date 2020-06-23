Kullanıcıların özel bilgileri Dark Web üzerinden 2 dolara satılıyor

Günümüzde birçok şirket, hackerlerin saldırılarından dolayı veri ihlalleri yaşıyor. Yaşanan ihlallerle hem maddi kayıp hem de itibar kaybı yaşayan şirketler, verilerinin sızdırılmasıyla farklı bir saldırı yoğunluğuyla da karşı karşıya kalıyor. Öyle ki dünya genelinde güvenliği aşılmış 9 milyar adet kullanıcı bilgisi bulunuyor. Özellikle sızdırılan kullanıcı adları ve şifrelerinin başka hackerler tarafından diğer hesaplara erişim için kullanıldığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kimlik bilgisi doldurma saldırısı olarak bilinen bu saldırı türüne karşı 5 öneride bulunuyor.

Hackerlerin Yeni Silahı Kimlik Bilgisi Doldurma

Bilgisayar korsanlarının bir veri ihlali sırasında sızdırılmış kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak bir kullanıcının hesabında oturum açmaya çalıştığı bir tür siber saldırı olan kimlik bilgisi doldurma, şirket verilerini ciddi derecede hedef alıyor. Verizon tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, geçen yıl yaşanan veri ihlallerinin %29’unda kimlik bilgisi saldırısı tespit edildi. Veri ihlallerinden sonra sızdırılan kimlik bilgilerinin birçok alanda kullanılarak hem şirket hem de bireysel olarak zararlar oluşmasına olanak tanıdığını aktaran Tursun, ortak kullanıcı bilgileri ile erişilen sistemlerin çok kolay bir biçimde hackerlerin kullanımına açıldığına dikkat çekiyor.

2 Dolara Dark Web’de Satılıyor

Gerçekleşen bir veri ihlali sonrası elde edilen bilgiler internetin karanlık yüzü olarak bilinen Dark Web’de satışa çıkarılıyor. Hackerlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazar ortamında sızdırılan kullanıcı bilgileri 2 dolara alıcılarını buluyor. En son ünlü yayın platformu Disney+ gerçekleşen veri sızıntısında milyonlarca kullanıcının bilgilerinin satışa çıkarıldığını da hatırlatan Gürsel Tursun, platformlara ya da şirketlere gerçekleşen saldırıların başka boyutlarda tekrardan tehlike yaratabildiğini ve bunun neticesinde hem şirket hem de kullanıcıların da çeşitli zararlar görebildiğini aktarıyor.

Güvenliği Aşılmış 9 Milyar Adet Kimlik Bilgisi Mevcut

Günümüzde kullanıcı bilgilerini elde etmek oldukça kolay görünüyor. Hatta Google’da bunun üzerine birçok bilgiye de kullanıcılar ulaşabiliyor. Durum böyle iken güvenliği aşılmış kimlik bilgilerinde de ciddi bir sonuç oluşuyor. Veri ihlalleri ile ilgili bildirimleri içeren bir site olan "Have I Been Pwned" (HIBP), yüzlerce veri havuzundan yaklaşık 9 milyar güvenliği aşılmış kimlik bilgisinin olduğunu raporluyor. Bunların en büyük nedenlerinden birinin de hem şirketlerin güvenlik prosedürlerinin zayıf olması hem de çalışanlarının dikkatsizliği olduğunu belirten Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, büyük şirketler ya da KOBİ’ler fark etmeksizin kimlik bilgisi doldurma saldırılarına karşı uygulanabilecek 5 öneride bulunuyor.

Kimlik Bilgisi Doldurma Saldırılarına Karşı Alınabilecek 5 Önlem

1. Parola yönetimi konusunda kullanıcı bilincini artırın. Birçok çalışan hala hesaplar arasında aynı parolaları yeniden kullanmaya devam ediyor. Kullanıcı parolası alışkanlıklarını geliştirmek, kimlik bilgisi doldurma saldırılarına karşı savunmada gerekli bir başlangıç. Çalışanları en iyi uygulamalar konusunda eğitmek ve parolalarını daha düzenli bir şekilde değiştirmelerini hatırlatmak, bilgisayar korsanlarının başarılı bir saldırı başlatmasını zorlaştırabilir.

2. Çok faktörlü kimlik doğrulaması uygulayın. Çok faktörlü kimlik doğrulaması, izin verildiği ve kullanılabilir olduğu her hesapta etkinleştirilmelidir. Bu, bir tehdit saldırganının nüfuz etmesini zorlaştıran başka bir katman ekliyor.

3. Anormallik algılama araçlarını kullanın. Şirketlerin, ihlal edilmiş bir şifre veya normalden daha fazla sayıda başarısız kimlik doğrulama girişimi gibi risk sinyallerini tanımlamaya yardımcı olabilecek kurumsal düzeyde online tehdit istihbarat araçlarını edinmesi gerekiyor. Bir web sitesini ziyaret eden IP adreslerinin miktarında ani veya olağandışı bir artışı belirlemek ya da kötü amaçlı etkinliklerin gerçekleştiği konusunda bir ipucu bulmak işleri kolaylaştırıyor.

4. Parola yöneticilerini dağıtın. Kullanıcıların her güvenli hesap için benzersiz ve güçlü parolalar oluşturmasına yardımcı olan ve ortak parolaları yeniden kullanma sorununu azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli kurumsal parola yöneticilerinin kullanılması gerekiyor.

5. Güvenliği web sitesi tasarımına gömün. Güvenlik uzmanlarının ve web geliştiricilerinin, web sitelerini CAPTCHA'lar ve MFA gibi mevcut her türlü karşı önlemleri kullanması da hackerlere karşı alınabilecek önemli savunma adımlarından görülüyor.



