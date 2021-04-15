Kullanıcılar, veri ihlali yaşayan çevrimiçi hizmet sağlayıcıdan uzak duruyor

Günümüzde eğlenceden alışverişe hemen her ihtiyaçları için çevrimiçi servisleri kullanan tüketiciler bu sistemlere emanet ettikleri verinin değerinin farkına varmış görünüyor. Ankete katılanların %62’si çevrimiçi etkinliklerinin ziyaret ettikleri web siteleri veya hizmetler tarafından sürekli olarak izlendiğinin endişesi içinde.

Ankete katılanların %50'si veri ihlaliyle karşılaşan çevrimiçi sağlayıcı bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir kısmı işletmelerden ve hükümetlerden verilerine dair daha fazla koruma talep ediyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı %51 şirketlerin bilgi işlemlerinde şeffaf olmalarını gerektiğini düşünürken, %48'i şirketlerin teknolojilerinin nasıl çalıştığı konusunda eşit derecede açık olması gerektiğini düşünüyor. Yine katılımcıların %50’si hükümetleri veri toplama ve yönetim süreçleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyor.

Bu, tüketicilerin veri işleme fikrine mutlak bir biçimde karşı oldukları anlamına gelmiyor. %68'i kullandıkları uygulamaların ve dijital hizmetlerin hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını kabul ediyor. Bununla birlikte katılımcıların %12’sinin kişisel verilerinin üçüncü bir tarafça sızdırıldığını veya uygunsuz bir şekilde paylaşıldığı düşünüldüğünde bu derece ihtiyatlı olmak anlaşılır bir durum.

Şirketin Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şunları ifade ediyor: "Yanıtlardan açıkça anlaşılıyor ki, insanlar bir kontrol duygusu geliştirdiler ve verilerinin nasıl ve nerede yönetildiği konusunda açıklık talep ediyorlar. Bu, bilgi güvenliği alanındaki şeffaflığın önemini ortaya koyan bir tavır. İşletmeler bu çağrıları görmezden gelmenin marka itibarına ne kadar zarar vereceğinin farkına varmak zorunda.”

Hizmet sağlayıcılar tarafından atılan adımların yanı sıra, tüketicilerin kendilerini ve bilgilerini güvende tutmak için alabilecekleri önlemler de mevcut. Uzmanlar şunları öneriyor:

Uygun olduğu anda programları ve işletim sistemlerini güncelleyin. Bu güncellemeler çoğu zaman güvenlik açıklarını ortadan kaldırır, bu da ihlallerin meydana gelme olasılığını azaltır.

Bilgisayarlarınızı ve bilgilerinizi meraklı gözlerden korumak için şifreli bir Wi-Fi bağlantısı kullanın. Ayrıca hesap denetleyici, gizli göz atma, engelleme, fidye yazılımı önleme, mobil güvenlik ve parola yönetimi gibi çeşitli araçlar sunan bir çözüm de kullanabilirsiniz.

Herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlanmanız gerektiğinde VPN kullanın. VPN iletişiminizin güvenliğini korur, ziyaret ettiğiniz sitelerin, arama sorgularının veya diğer işlemlerin takip edilmesini engeller. Böylece olası bir ihlalden korunabilirsiniz.

Hesap şifrelerinizin yanı sıra aygıtlarınız ve yönlendiriciniz için belirlenmiş varsayılan parolaları düzenli olarak değiştirin. Birileri internetten arayarak bunlara kolayca ulaşabilir.

İkna edici ancak kötü niyetli e-postalara karşı tetikte olun. Kullandığınız uygulamaların ve hizmetlerin gizlilik kurallarını gözden geçirin.



