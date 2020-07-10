iPhone ve iPad'lerde yaÅŸanan sorun nedeniyle Pinterestâ€™e eriÅŸim sorunu yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. Pinterestâ€™e eriÅŸim Android cihazlarda eriÅŸim sorunsuz saÄŸlanÄ±rken iOS ve iPadOS yÃ¼klÃ¼ cihazlarda ise problem sÃ¼rÃ¼yor.

PÄ°NTEREST NEDEN AÃ‡ILMIYOR?

Apple'dan Pinteres'te eriÅŸim konusunda henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da, sorunun Facebook'tan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.ÂFB SDK Core Kit ismindeki Facebook kÃ¼tÃ¼phanesindeki bir hatadan kaynaklanan hata, uygulamalarÄ±n Ã§Ã¶kmesine neden oluyor.

Sorunun sadece TÃ¼rkiye'de deÄŸil, dÃ¼nya genelinde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtelim.

EriÅŸim sorunu yaÅŸayan uygulamalarÄ±n arasÄ±nda Facebook'un kendisi, Twitter, Spotify, Booking, Pinterest gibi global uygulamalar ve Getir, BiTaksi, Enpara gibi yerel uygulamalar da yer alÄ±yor.

PÄ°NTEREST HAKKINDA

Pinterest, her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶rselin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve pano sistemiyle Ã§alÄ±ÅŸan bir sosyal platformdur. Ä°lk kez AralÄ±k 2009'da Ben Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafÄ±ndan kavramsallaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2010 yÄ±lÄ±nda sosyal medya platformlarÄ± arasÄ±na dahil olan Pinterest, 2011 yÄ±lÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir patlama ile popÃ¼lerlik kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. 70 milyon Ã¼zeri kullanÄ±cÄ±ya sahiptir. KullanÄ±cÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlar oluÅŸturmaktadÄ±r, ancak yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok kategori ile erkeklerin de ilgisini rahatlÄ±kla Ã§ekebilecek bir sitedi