Kullanıcılar 5 yılda bir bilgisayarlarını değiştiriyor

Pandeminin ardından bilgisayar pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlgi nasıl?

Bilgisayar piyasasını ve satışlarını olumlu yönde etkileyen bir süreç oldu. Pandemi sonrasında hayatımıza giren uzaktan eğitim ve 'home office' çalışma ciddi anlamda bilgisayar talebini arttırdı. Normal şartlarda hiç bilgisayar ihtiyacı olmadığını düşünen kişilerin bile bilgisayar ihtiyacı ortaya çıktı. Bu da talebin artmasına neden oldu, firmalar arası rekabeti arttırdı ve müşterinin çok daha fazla alternatife sahip olmasını ve çok daha fazla avantajlar yakalayabilmesini sağladı.

Okulların kapanması ve uzaktan eğitimin başlamasıyla EBA gibi uzaktan eğitim aplikasyonları her evde günlük kullanım ihtiyacı haline geldi. Öğretmenler ve öğrencilerin derslerini takip edebilmesi için bilgisayar ihtiyacı doğdu. Bu da bilgisayar talebinde yaklaşık yüzde 40 gibi bir artışa sebep oldu.

Evden çalışma sistemine geçen şirketlerde masaüstü bilgisayarların yerini laptop bilgisayarlar aldı. Evden çalışma sistemine alt yapısı müsait olan birçok şirket sadece bir notebook ile bütün işlerini evden yürütebileceğinin farkına vardı, hatta çoğu firma bu sayede birçok ofis maliyetini minimuma indirdi ve kara geçti.

Pandemi öncesinde bilgisayar sirkülasyonu nasıldı? Laptop değiştirme sıklığı nedir?

Bundan yaklaşık birkaç yıl önce Türkiye; Avrupa ve dünya ile kıyaslandığında bilgisayar penetrasyonunda alt sıralarda yer alıyordu. Pandeminin ardından bu sıralamada çok ciddi değişiklikler olduğunu ve üst sıralara doğru yükseldiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Pandemiyle birlikte tüketiciler, mobil cihazlardan ziyade Windows işletim sistemli bilgisayarlarla daha üretken olduklarının ve çok daha etkin işler yapabildiklerinin farkına vardılar ve bu farkındalık bilgisayar ve tablet talebinin artmasına neden oldu.



Aynı zamanda Android tabanlı(open source) işletim sistemi özellikleri sayesinde gençler yazılım anlamında da kendilerini gösterecekleri bir alan buldular. (oyun geliştirme, aplikasyon geliştirme, kod yazılımı gibi…) Standart bir kullanıcının ortalama tablet kullanım süresi 2 yıl iken, notebook değiştirme sıklığı 5 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu da teknolojinin her geçen gün ne kadar hızlı değişip geliştiğini ve tüketicilerin de her geçen gün teknoloji ihtiyaçlarının ne kadar hızlı değiştiğini bize gösteriyor.

Sektörde pazar payınız ne durumda?

Teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu sebeple uygun fiyatlı ve modern tasarımlı bilgisayarlara odaklandık. Bundan 6 sene önce giriş seviye bilgisayarlarımız ile hanelere girdik. Bugün ise artık giriş seviyesinden Intel i5 işlemcili bilgisayarlara kadar uzanan ürün portföyümüz var.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle aynı fabrikalarda üretim yapıyoruz. Microsoft ve Intel gibi şirketlerin Official Bussiness Partner'ı olarak çalışıyoruz. Ayrıca piyasadaki uluslararası rakiplerimize göre de yerli marka olduğumuzdan organizasyon ve operasyon maliyetleri düşürebiliyoruz.

2021 hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Türkiye’de en çok satılan ilk 3 tablet markasından biriyiz. 2021 yılında da değişen teknoloji ihtiyaçlarına odaklanarak tüketicinin talebini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılı üretim planlamalarımızı şimdiden tamamladık diyebiliriz. Tablet tarafında 10 inç ve 7 inç modellerine olan talebin artacağını düşünüyoruz ve bu noktaya odaklandığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Notebook tarafında ise giriş seviyesindeki talebi karşılamak için Celeron işlemci ihtiyacına yoğunlaşıyoruz.

Pandemi ile birlikte artan bilgisayar ve tablet talebi 2021’de de aynı hızda yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin hayatımızın artık bir parçası haline gelmesiyle birlikte bilgisayar veya tablet olmadan bir noktada puzzle’ın bir parçası eksik kalmış oluyor.