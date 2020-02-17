Kullanıcı deneyiminin global gündemi UXistanbul’da

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanında Türkiye ve bölgenin ilk uluslararası konferansı niteliğindeki UXistanbul’un altıncısı, 18 Şubat 2020, Salı günü The Point Hotel Barbaros’ta düzenleniyor. Projelerinde en güncel uluslararası kullanıcı deneyimi tasarımı ve kullanılabilirlik test trendlerini uygulayan UXservices’in desteğiyle düzenlenen konferans bu yıl, Google, Facebook, HSBC gibi dünya devlerinden gelen konuşmacıların sunacağı konuşmalar ve profesyonellerin uzmanlıklarını geliştirecekleri workshoplarla kullanıcı deneyimi konusundaki global trendleri masaya yatıracak.

Türkiye’nin kullanıcı deneyimi raporu açıklanıyor

UXistanbul 2020 Konferansı, kullanıcı deneyimini iş ve teknoloji dünyasının gündemine taşımanın yanı sıra 5. edisyonunun açıklanmasına da aracılık edecek.UXservices yönetiminde, yüzlerce sektör profesyonelinin katkısıyla hazırlanan Turkey User Experience (UX) Report 2019/20endüstriye ilişkin detaylı bilgiler ve istatistikler ile sektörün gelişimine ışık tutacak.

Dijital dönüşüm ve kullanıcı deneyimi bir arada

Tam gün süren UXistanbul 2020 boyunca yurt içi ve yurt dışından gelen 5 keynote konuşmacı ve6 konuşmacının gerçekleştirecekleri sunumların yanı sıra 6 farklı workshop ile zengin içerikli ve kapsamlı bir program gerçekleştirilecek. UXservices Deneyim Tasarımı Yöneticisi Besim Kosova’nın açılış konuşmasıyla başlayacak olan konferansta, Facebook UX Yöneticisi ve Ürün Tasarım Müdürü Gülay Birand, Google UX Direktörü Paolo Malabuyo, HSBC DesignOps Direktörü Peter Fossick, Springer Nature UX Araştırma Operasyonları Müdürü Stephanie Marsh, Google UX Yöneticisi Hilal Koyuncu, Facebook Araştırma Program Yöneticisi Linn Larsson, ASML Kıdemli UX Araştırmacısı Mileha Soneji ve Akbank Dijital Müşteri Deneyimi Yöneticisi Müge Çiğdem İşlek dijital dönüşüm, kullanıcı araştırmaları ve bu araştırmalardan edinilen içgörüler, ve kullanıcı deneyimi odaklı ufuk açıcı sunumlar yapacak.

Volvo Group’ta Erişilebilirlik Uzmanı ve UX Stratejisti olan Piotr Zrolka’nın gerçekleştireceği workshop ise Volvo gibi bir dünya markasının kullanıcı deneyiminde nelere dikkat ettiğini, bu konuda odaklandığı noktaları gözler önüne serecek.