Kullanıcı deneyiminde dünya devleri bir araya getirdi

Konferansın açılış konuşmasını yapan ve Turkey User Experience 2019/20 raporuna ilişkin detayları paylaşan UXservices Deneyim Tasarımı Yöneticisi Besim Kosova, Türkiye’de kullanıcı deneyimi pazarına ilişkin gelişmeleri de katılımcılarla paylaştı. Günümüzde kullanıcı deneyimi alanındaki yatırımların, buna bağlı olarak da bu alanda çalışan tasarımcıların giderek arttığını söyleyen Kosova, “Verilere baktığımızda artık sektörün bir anlamda olgunluk seviyesine geldiğini görüyor ve memnun oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Karmaşayı benimse, empati kur

Tam gün süren UXistanbul yurt içi ve yurt dışından gelen keynote konuşmacılar, paralel oturumlar ve workshoplarla kullanıcı deneyimi alanını zengin bir içerikle masaya yatırdı. Keynote konuşmacı olarak söz alan Google UX Direktörü Paolo Malabuyo, kullanıcı deneyimine ilişkin önemli ipuçları vererek “Kullanıcı deneyiminde karmaşıklığı benimseyin ve kullanıcı ile empati yapın. “Karmaşıklığı anlamaya çalışın. Önünüze çıkan sorunu diğerlerinin bakış açısından görmeye gayret edin ve öğrenmek için açlık duyun” dedi.

Vitamin niyetine topluluklar

Konferansın önde gelen konuşmacılarından Facebook Araştırma Program Yöneticisi Linn Larsson ise bilgilendirici olduğu kadar eğlenceli sunumuyla katılımcıları etkiledi. “Sağlıklı, Dayanıklı ve İşbirlikçi Araştırma Topluluğu İnşa Etmek” başlıklı bir sunum yapan Larsson, kullanıcı deneyimi alanında kritik bir önem taşıyan araştırma konusunu gündeme taşıdı. İşbirliğiyle çalışan araştırma topluluklarının sektörün gücünü artıracağına dikkat çeken Larsson, “Kullanıcı deneyimi üzerinde çalışırken Facebook olarak topluluk kavramı ve bunun getirdiği aidiyet duygusuna önem veriyoruz” dedi. Toplulukları vitamine benzeten Larsson, “Vitaminler sağlığımız açısından kritik olarak görülmese de oldukça önemlidir; aynı community yani topluluk olgusu gibi” diyerek topluluk dinamiklerini anlamanın kullanıcı deneyimi profesyonelleri için önemine dikkat çekti.

Herkesin bir engeli var! Çözüm içgörüleri yakalamak

ASML Kıdemli UX Araştırmacısı Mileha Soneji de konferansın dikkat çeken konuşmacıları arasındaydı. Parkinson hastası amcası için geliştirdiği bardak ve merdiven illüzyonundan yola çıkan bir konuşma yapan Soneji, “Kapsayıcı tasarım kavramı, insan çeşitliliğinin tüm aralığına hitap eden bir alan. Duruma bağlı olarak aslında hepimizin engelleri var” dedi. Aslında insanların her an her zaman yüksek teknolojiye ihtiyaç duymadığını ifade eden Soneji, içgörüleri yakalayarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını belirleyip, doğru soruna odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

UXServices ayrıca, kültürün tasarlanması, ürün mükemmelliği, veri okuryazarlık eğitimleri, gibi farklı ve bilgilendirici konuları katılımcıların gündemine taşıdı.