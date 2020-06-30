Kulaklık ve mikrofon satışlarında yüzde 200 artış oldu

Bu süreçte online eğitim ve Home Office yapılanmalarıyla PC’ler, monitör ve klavyeler, kulaklıklar gibi ses sistemleri ve mobil cihazların satışlarında önemli artışlar yaşandığını kaydeden platformun Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Bu ürün grupları, bizim gibi e-ticaret şirketleri için avantajlı ürünler hâline geldi” dedi. Normalleşme sürecinde de iş yapış biçimlerindeki dijitalleşme trendlerinin büyük ölçüde devam ettiğine dikkat çeken Erzen, “Eğitim ve iş hayatını kolaylaştıran teknolojilerin satışlarında önümüzdeki dönemde de artışlar yaşanacağını görüyoruz. Bu durum e-ticaret sektörünün 2020 yılı sonuna kadar daha da büyüyeceğinin göstergesi. Salgın döneminin kazananı e-ticaret oldu.” şeklinde konuştu.

Kulaklık ve mikrofonlarda yüzde 200 artış

Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kulaklık ve mikrofon satışlarında yüzde 200 artış yaşandığını kaydeden Erzen, “Bu artışta en önemli pay, evinde çalışmaya başlayan insanların telekonferanslar için kulaklık ihtiyacı duyması. Bilgisayar bileşenlerinin satışlarında 2 ile 8 katı arasında artış gözlemledik. Hazır sistem satışlarımızda ise geçen yıla oranla 10 kat başarı sergiledik” dedi.

Dijitalleşmeye yönelen kazançlı çıkacak

Erzen ayrıca, normalleşmeye geçtiğimiz bu günlerde firmaların hem ofis hem de evlerden çalışmayı sağlamaları ve iş yapış biçimlerini dönemin şartlarına göre yapılandırmaları gerektiğine de vurgu yaptı. “Bireyler evlerine kulaklık, notebook vb. teknolojiler alarak çalışma ortamlarını hazırlarken şirketlerin de online toplantılar için yatırım yapmaları gerekiyor. Önümüzdeki dönemde dijitale yatırım yapan firmalar kazançlı çıkacak diyen Erzen, çok uygun maliyetlerle söz konusu yatırımların yapılabileceğini belirtti.



Erzen, “Elbette her ölçekten firmanın ihtiyacı farklı. Ancak örneklerle de bu yatırımın ne denli uygun olduğunu görebiliriz. Diyelim ki 50 kişilik bir KOBİ, minimum düzeyde yapacağı kişi başına 300₺’lik bir yatırımla online toplantı platformunu hazırlayabilir. Bunun için mikrofonlu kulaklık, webcam ve ücretsiz bir telekonferans yazılımı yeterli olacaktır.” şeklinde konuştu.



