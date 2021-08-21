Küçük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? Klavye İle Küçük Eşit İşareti Yapımı

Küçük eşittir işareti özellikle matematik ile ilgili konularda sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu sembolün kısa yolu klavye üzerinde bulunmaz. Küçük eşittir sembolünü yapabilmek için bir takım tuş kombinasyonlarının kullanılması gerekmektedir.

Küçük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?

Matematikte hesaplamalarda ve formüllerde sıklıkla küçük eşittir (≤) sembolü kullanılmaktadır. y ≤ 7 dediğimiz zaman buradaki y sayısının 7 sayısından küçük olabileceği ve 7 sayısına eşit olabileceği anlamına gelmektedir.

Bilgisayar klavyeleri üzerinde bazı sembollerin kısa yolları yer almamaktadır. Ancak farklı yöntemler ile bu sembolleri elde etmek mümkündür. Küçük eşittir sembolünün yapılabilmesi için Windows üzerinden karakter eşlem tablosunun kullanılması gerekmektedir.

Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak açılan pencereye charmap yazılır. Bu şekilde karakter eşlem tablosu açılmış olur. Küçük eşittir sembolünü bulabilmek adına Unicode kısmına U+2264 yazılması gerekmektedir. Buradan küçük eşittir (≤) işareti karşınıza gelir. Seç tuşuna bastığınız zaman sembol yazmış olduğunuz yazıya eklenecektir. Küçük eşittir sembolünü yazıya eklemek bu kadar kolay bir şekilde gerçekleşmektedir.

Klavye ile Küçük Eşit İşareti Yapımı Nasıldır?

Küçük eşittir işaretini yapmanın diğer yöntemi ise bu sembolü bir yerden kopyalayıp metine yapışmaktır. Kopyalama işlemi farenin sağ tuşuna tıklanıp kopyala diyerek gerçekleşebilir. Bunun dışında CTRL + C tuşlarına aynı anda basarak da kopyalama işlemi yapılabilmektedir.

Ardından sembolü eklemek istediğiniz sayfaya gelerek burada farenin sağ tuşuna tıklayıp yapıştır diyerek küçük eşittir sembolünü yapıştırabilirsiniz. CTRL + V tuşlarına aynı anda basarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.