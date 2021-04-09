Kriz döneminde ekonomide mucize nasıl sağlanır?

Türkiye’nin en büyük 1000 şirketinin CEO ve CFO’larının katılımıyla gerçekleşecek, ‘’Clonera Executive Talks 3’’ limitli kontenjan ile Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Küresel çapta etkisini sürdüren Covid-19 Pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, zoom üzerinden gerçekleşecek. Etkinliğin 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşmesi ön görülüyor. Geçen sene gerçekleşen ilk “Clonera Executive Talks” etkinliği, 1000 kişinin üzerinde kayıt ve 500’ün üzerinde katılımcıyla son dönemdeki en büyük online etkinliklerden biri olmuştu. Bu sene 3. sü gerçekleşecek etkinliğin de aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.

Üst düzey yöneticiler, CEO ve CFO’lara özel bir içerik sunacak olan etkinlik özel olarak gerçekleşecek ve daha sonra yeniden yayını olmayacak. Katılımcılar www.clonera.net sayfasındaki form üzerinden ücretsiz olarak kayıtlarını gerçekleştirilebilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin kayıtlarını hızla gerçekleştirmesi gerektiği belirtiliyor.