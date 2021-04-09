Kriz döneminde ekonomide mucize nasıl sağlanır?
Türkiye’de bilişim hizmetleri pazarının öncüsü konumundaki Clonera ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) işbirliği ile 3. kez gerçekleştirilecek olan “Clonera Executive Talks” etkinliği bu ay Mahfi Eğilmez’in de katılımıyla 13 Nisan Salı günü saat 21:00’de gerçekleşecek. Mahfi Eğilmez’in ‘’Kriz Döneminde Ekonomide Mucize Nasıl Sağlanır?’’ konusunu işleyeceği etkinlikte, Clonera Genel Müdürü Evren Ballı ve HPE Pointnext Ülke Direktörü Murat Baysal, Sparta&Co yönetim kurulu başkanı Taner Özarslan moderatörlüğünde panelist olarak bir araya gelecekler.
Türkiye’nin en büyük 1000 şirketinin CEO ve CFO’larının katılımıyla gerçekleşecek, ‘’Clonera Executive Talks 3’’ limitli kontenjan ile Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
Küresel çapta etkisini sürdüren Covid-19 Pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, zoom üzerinden gerçekleşecek. Etkinliğin 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşmesi ön görülüyor. Geçen sene gerçekleşen ilk “Clonera Executive Talks” etkinliği, 1000 kişinin üzerinde kayıt ve 500’ün üzerinde katılımcıyla son dönemdeki en büyük online etkinliklerden biri olmuştu. Bu sene 3. sü gerçekleşecek etkinliğin de aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.
Üst düzey yöneticiler, CEO ve CFO’lara özel bir içerik sunacak olan etkinlik özel olarak gerçekleşecek ve daha sonra yeniden yayını olmayacak. Katılımcılar www.clonera.net sayfasındaki form üzerinden ücretsiz olarak kayıtlarını gerçekleştirilebilecek. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin kayıtlarını hızla gerçekleştirmesi gerektiği belirtiliyor.