Kriz büyüyor: CEO'lar da ifade verecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın geliştiricilerden yüzde 30 oranında komisyon ücreti alma politikası üzerine patlak veren kriz yeni bir boyut kazandı.

Business Insider teknoloji dünyasının yakında takip ettiği davanın belgelerine ulaştı. Söz konusu belgelerde iki şirketin de mahkemede CEO'larının ifade vermesi için harekete geçtiği görülüyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, Apple aleyhine konuşan geliştiricilerin sayısının arttığını ve rekabete aykırı uygulamalara karşı sesin daha gür çıktığını iddia etti.

Çıkan haberler sonrası Bloomberg'e konuşan bir Apple yetkilisi davanın, Epic Games'in gelirlerini artırmak için anlaşmasını kasıtlı olarak ihlal ettiğini kanıtlayacağından emin olduklarının vurguladı.

APPLE FORTNITE GERİLİMİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Epic Games, 2020'nin ikinci yarısında yeni sistemiyle oyun içi para birimini oyunculara yüzde 20 daha uygun bir şekilde sunmaya başlamıştı.



Şirket bu hamle ile Apple'ın komisyon politikasından etkilenmemeyi umuyordu ancak bu adım sonrası Fortnite Apple tarafından kara listeye aldı.



Bu adım sonrası Fortnite önce App Store üzerinden daha sonra ise Play Store üzerinden politikalara uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.



Yapımcı firma Epic Games ise bunun üzerine hem Google hem de Apple'a karşı dava açmıştı.