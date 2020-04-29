Türkiye’de de bu gelişmelerin farkında olan, başını Telekom ve finans şirketlerinin çektiği pek çok kurum, son yıllarda önemli veri merkezi yatırımları gerçekleştirdi. Ancak Avrupa ve dünya ölçeğinde bakıldığında, özellikle bulut teknolojileri tarafında atılacak önemli adımlar olduğu görülüyor. Vertiv’in Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Zekai Güler, 2020 yılında da Türkiye ve Orta Asya bölgesinde özellikle veri merkezi pazarı olmak üzere yatırımların artarak devam edeceğini öngördüklerini belirterek, “Bulut tabanlı teknolojilere sorunsuz geçmek ve rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için, BT altyapılarının gücünü başarının temel taşı olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Vertiv için bulunduğu geniş bölgenin dinamosu olacağını söyleyen Güler, “Potansiyel olarak Türkiye pazarının çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin geniş çevresini kapsayan bölgedeki gücünü önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bölgesel anlamda farklı planlarımızı devreye alacağız. Türkiye’nin bir ‘hub’ olma özelliği var ve bunu iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

İş ortaklarıyla birlikte büyüyor

5G, Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti’nin de sektördeki büyümeyi destekleyeceğini vurgulayan Güler, “Özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşüme katılmasıyla birlikte Türkiye’de ciddi bir veri merkezi ihtiyacı açığa çıkıyor. Biz, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki gücünün ve üstlendikleri sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle stratejilerimiz içinde KOBİ’lere daima önemli yer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Vertiv bu yaklaşım doğrultusunda, ilk gününden bu yana iş ortağı ekosistemiyle birlikte büyüyor. Vertiv İş Ortağı Programı (VPP) ile bayi ve kanal ekosistemine tam destek sağlıyor. Çevrimiçi ve yüz yüze satış eğitimleri ile teknik eğitimler sunuyor.



Vertiv Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Zekai Güler

Kritik öneme sahip sektörlerde bilişim altyapısı öncelik haline geldi

Özellikle savunma, kamu hizmetleri, telekomünikasyon, ulaşım, enerji gibi sektörlerde bilişim altyapılarının öncelikli yatırım haline geldiğini de dile getiren Güler, şunları kaydetti: “Deprem, sel, bugün içinde bulunduğumuz salgın hastalık gibi her tür acil durumda, bu altyapıların kesintisiz hizmet verebilmesi gerekiyor. Hem dijital dönüşüm hem de altyapı modernizasyonu ile tüm bunları sağlamak mümkün. Afetlere karşı yapılan hazırlıklardaki en önemli ayağın, veri merkezlerinin herhangi bir sebeple erişilemez olmasını önlemektir. Gartner verilerine göre planlanmamış kesintilerin bir kurum için her saat başı 100 bin dolar maliyet anlamına geliyor. Ancak kritik altyapılarda bunun değeri parayla da ölçülemez. Vertiv olarak kritik altyapılara hizmet sunuyoruz. Gerçek zamanlı sistemler ile artık veriler kurum içi yerine bulut, veri merkezi ve sınır bilişim üzerinden toplanıyor, birleştirilerek saklanıyor ve tüm noktalarda anında kullanılabiliyor. Sınır bilişime doğru yaşanan eksen kayması, kurumların veri merkez hakkındaki düşüncelerini de değiştiriyor. Liderlerin yönetmesi gereken ekosistem artık dağıtık bir yapıya sahip; farklı noktalardaki veri merkezleri, buluttaki uygulamalar, sınır bilişim üzerindeki verilerin yönetilmesi gerekiyor. Vertiv olarak 2025’e kadar sınır bilişim kurmayı düşünenlerin bu tesisleri ortalama yüzde 226 büyütmesini bekliyoruz.”