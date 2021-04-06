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Teknoloji
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06.04.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı

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Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız kripto para piyasası kendi rekorunu kırdı ve 2 trilyon dolar değeri aştı.

Son dönemde artış trendine giren kripto para dünyasından yeni bir rekor haberi geldi.

Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasanın değeri 2 trilyon doları aştı.

Bu rekor sonrası kripto paraların piyasa değeri Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bıraktı.

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