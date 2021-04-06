Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı
Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız kripto para piyasası kendi rekorunu kırdı ve 2 trilyon dolar değeri aştı.
Son dönemde artış trendine giren kripto para dünyasından yeni bir rekor haberi geldi.
Kripto para piyasası tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasanın değeri 2 trilyon doları aştı.
Bu rekor sonrası kripto paraların piyasa değeri Suudi Arabistan merkezli petrol devi Aramco'nun piyasa değerini geride bıraktı.
APPLE'I YAKALADI
Kripto para piyasasının değeri ABD merkezli teknoloji şirketi Apple ile aynı seviyeye ulaştı.
3 AY ÖNCE 1 TİLYON DOLARI AŞMIŞTI
Kripto para piyasasının değeri bu yılın ocak ayında 1 trilyon doları aşmıştı.
Kripto para dünyasında en değerli para 59 bin bandındaki Bitcoin olmaya devam ederken, Ethereum 2000 doların üzerindeki yerini koruyor.