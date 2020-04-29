'Kripto para piyasasının dalgalı yapısı kötüye kullanılmamalı'

Kullanıcı birikimlerinin korunmasını öncelik olarak benimseyen Huobi Global platformunda yedi yıl kayda değer bir güvenlik açığı ve kripto para hırsızlığı vakası yaşanmadı. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Huobi Türkiye Genel Müdürü Alphan Göğüş şunları söylüyor: “Kripto para dünyasında kimlik sisteminin olmaması nedeniyle güvenli bir şekilde para yatırmak ve çekmek yatırımcılar için en önemli kriterdir. Huobi borsa güvenliği açısından bir risk kontrol sistemine sahip. Bu sayede kullanıcılarımız kripto paralarını güvenle yatırıp, güvenli çekim işlemi yapabiliyorlar.”

Güvenlikle dijital varlık ekosisteminin gelişimlerinin paralel bir seyir izlediğinin altını çizen Göğüş, “Bir dijital varlık alım satım platformu için en önemli sorumluluk, kullanıcılarının birikimlerini siber saldırılara karşı korumak ve işlem sürekliliğini sağlamaktır. Ne yazık ki zaman zaman bu iki konuda ihmalkar davranan platformların, yaşanan olumsuz durumlar karşısında kripto para piyasasının dalgalı yapısını bir bahane olarak kullandıklarını gözlemleyebiliyoruz.” diyor.