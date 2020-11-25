Kripto para ile işlem yapmanın önündeki 5 bariyer

“Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”nın sonuçlarına göre, ülkemizdeki tüketicilerin kripto para işlemi gerçekleştirmesinin önünde 5 önemli bariyer bulunuyor.

Yanlış: Kripto para işlemi yapmak karmaşıktır, teknoloji konusunda çok bilgili olmak gerekir.



Doğrusu, teknoloji konusunda çok bilgi sahibi olmadan, kolay bir arayüze sahip, kullanıcı dostu bir uygulama, tüm işlemlerin yapılabilmesi için yeterlidir.

Yanlış: Kripto para alabilmek için belli miktarda paran olması gerekir.

Doğrusu, en düşük meblağlarla, 10 TL’yle dahi Bitcoin, Ethereum gibi kripto para birimlerinden satın almak mümkün.

Yanlış: Kripto para işlemi yapmak istiyorsan sıkı takip etmen gerekir.

Doğrusu, kullanıcılar 7/24 takip etmeden de işlemlerini risk almadan gerçekleştirebilir. Dilediği fiyattan işlem yapmak isteyen kullanıcıların akıllı alarm sistemini kurmaları da mümkün.

Yanlış: Kripto para işlem platformları güvenli değildir.

Doğrusu, güvenlik ve teknoloji altyapı yatırımlarını yapan, tüm işlemlerini resmi olarak gerçekleştiren platform tercih edilerek işlemler güvenle yapılabilir.

Yanlış: Kripto para yalnızca borsada işlem görür, günlük hayatta kullanılamaz.

Doğrusu, birçok kripto para borsada işlem görmekle birlikte para aktarımında aktif olarak da kullanılıyor. Kripto paralar gün geçtikçe bir ödeme ve transfer aracı olarak da tercih edilmeye başlıyor.



