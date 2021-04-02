Kripto para birimlerine yatırım yapacaklar nelere dikkat etmeli?

Tüm kripto işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı kullanmak hayati önem taşır. Örneğin, bir platformun internet sitesine halka açık bir Wi-Fi ağını kullanarak erişirseniz suçlular işlem bilgilerini ele geçirebilir veya varlıklarınızı çalmak amacıyla bir internet sayfasını taklit edebilirler.

Halka açık bir ağ yerine, düzgün bir şekilde güvenliğini sağlayacağınız ev ağınız üzerinden alım satım yapmak daha güvenlidir. İlk adım olarak, modemin varsayılan yönlendirici şifresini kendi oluşturduğunuz bir şifreyle değiştirmelisiniz. Fabrika ayarlarındaki şifre, aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynıdır ve Wi-Fi ağınızı kaba kuvvet saldırıları karşısında savunmasız hale getirir.

Her durumda, ekstra bir güvenlik katmanı ekleyen şifreli bir VPN kanalı üzerinden tüm şifreleme işlemlerini yapmak her zaman en iyisidir. Bir VPN hizmeti seçerken, (sağlayıcının sunucu havuzu sayısına ve kalitesine bağlı olan) bağlantı hızına ve ani kapama özelliği (kill switch) olup olmadığına dikkat edin. İkinci adım, yüksek riskli işlemler için özellikle önemlidir: Güvenli iletişim kanalı herhangi bir nedenle düşerse ani kapama özelliği (kill switch), cihazınızın internet bağlantısını otomatik olarak keser ve verilerin şifrelenmeden gönderilmesini önler.

Elbette, bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda bunun yanı sıra güvenilir bir güvenlik çözümü çalıştırıyor olmalısınız. Kripto dünyasında çok para dolaşıyor ve bu doğal olarak siber suçluları cezbediyor. Bu yüzden ne yazık ki, kripto cüzdan anahtarlarını çalmak üzere uzmanlaşmış kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma olasılığı epey yüksek.

Kaspersky, kripto para alım satımına dair şunları öneriyor:

Bir borsaya kaydolmadan önce piyasayı inceleyin ve en azından yeni başlıyorsanız riskli işlemlerle uğraşmayın.

Ani fiyat düşüşlerine karşı korunmak için farklı kripto para birimlerine yatırım yaparak risklerinizi çeşitlendirin.

Ponzi şemalarından kaçınmak için yatırım yapmadan önce altcoinleri dikkatlice inceleyin.

Kripto para biriminizin büyük kısmını çevrimdışı (diğer adıyla “soğuk”) bir cüzdanda, şifrenizi ise güvenli bir yerde tutun.

Ünlülerin bile (hatta belki de özellikle ünlülerin) bedava kripto para vaatlerini yutmayın. Hesapları hack'lenmiş olabilir, hacklenmemiş olsalar bile bu neredeyse kesinlikle bir aldatmacadır.

İnternet bağlantınız koruyun ve kripto alım satımı yapmak için kullandığınız tüm cihazlara antivirüs yükleyin.