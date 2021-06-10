Kripto madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı katlanarak artıyor

Madenciler 2018'den itibaren siber suçluların popüler araçlarından biri haline gelirken, 2020 boyunca popülerlikleri giderek azalmıştı. Ancak Kaspersky'nin Malware Q1 2021 raporuna göre, Şubat ile Mart 2021 ayları arasında madencilerin yaptığı modifikasyonların sayısı 3.815'ten 16.934'e yükselerek dört kattan fazla arttı. Araştırmacılar, 2021 yılının ilk çeyreğinde madencilerde toplamda 23.894 yeni modifikasyon keşfetti. Ocak ayında 187 bin 746 cihazda madencilerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, Mart 2021'de 200 binin üzerine çıktı. 2020'nin ilk çeyreğinde toplam 432.171 benzersiz kullanıcı madencilerle karşılaştı.

Şirketin Güvenlik Uzmanı Evgeny Lopatin, şunları söyledi: "2021'in ilk çeyreğinde kaydettiğimiz trendin kalıcı olup olmadığını kesin olarak söylemek için henüz çok erken. Bununla birlikte, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin değerindeki artışın madencilere olan ilgiyi yeniden artırdığını gözlemliyoruz. Kripto pazarları bu yıl güçlü kalırsa, madencilerle karşılaşan daha fazla kullanıcı örneği görmeye devam edeceğiz.”

Rapordaki diğer dikkate değer eğilimler arasında hem mobil hem PC bankacılığı Truva atlarıyla karşılaşan kullanıcı sayısındaki azalma ve fidye yazılımı Truva atlarının modifikasyonlarında artış (2020'nin 4. çeyreğinde 3.096'dan 2021'in ilk çeyreğinde 4.354'e) yer alıyor.

Madencilere maruz kalma riskini azaltmak için uzmanlar şunları öneriyor:

Bilgisayarınıza güçlü bir güvenlik çözümü kurun.

Madenciler genellikle “riskli yazılım” olarak dağıtıldıkları için güvenlik çözümleri tarafından otomatik olarak engellenmezler. Herhangi bir "riskli yazılımı" engellemek için güvenlik çözümünüzün ayarlarını yapılandırmanız gerekebilir.

Kullandığınız tüm cihazlarda yazılımları daima güncel tutun. Madencilerin güvenlik açıklarından yararlanmasını önlemek için güvenlik açıklarını otomatik olarak algılayabilen ve gerekli yamaları indirip yükleyebilen araçlar kullanın.

Uygulamaları resmi uygulama mağazaları gibi yasal kaynaklardan yüklemeye dikkat edin.