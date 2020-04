Kral Şakir: Macera Adası telefonlara geldi

Oyunun geliştiricisi olan Fiber Games’in kurucu ortaklarından Sinan Akkol “Kral Şakir, Grafi2000 tarafından son derece özenle hazırlanmış bir çizgi dizi; aynı zamanda kitapların yayıncısı Eksik Parça tarafından da aynı özenle kitap serisi haline getirilmiş durumda. Kral Şakir dünyasını benzersiz yapan, her yaştan mizah severin ilgisini çekebilecek kadar kendine has bir üsluba sahip olması. Biz de oyunu geliştirirken bu özenli ve dinamik yapıya sadık kalmak istedik. Oyunun içinde şu anda beş ayrı bölüm var ve bu bölümlerin sunduğu deneyim birbirinden tamamen farklı. Bu bölümlerde oyuncular, mümkün olduğunca uzun süre hayatta en uzak mesafeye ulaşmaya çalışacaklar. Oyuncuların tekrar tekrar açıp oynayabilecekleri bir deneyim sunmak istedik. Bu yıl içinde oyuna yeni bölümler de ekleyeceğiz.” diyerek oyunun çıkışından dolayı son derece heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Kral Şakir: Macera Adası’nda oyuncular, dijital kostümler ve karakterlerle dolu bir koleksiyonu tamamlamaya çalışacakları gibi, her bölümde en uzak mesafeye ulaşmaya çalışıp yüksek skor için mücadele edecekler. Diğer yandan oyun içinde ulaşabilecekleri dijital kitap ile Macera Adası hikâyesinin devamını okuyabilecekler.