Krakatoa Yanardağı'nın faaliyete geçmesi uzaydan görüntülendi

Endonezyanın Krakatau Kecil Adasında bulunan ve geçtiğimiz hafta harekete geçen yanardağdan çıkan dumanlar 500 metreye kadar ulaştı. Krakatoa Yanardağı, 2 bin yıldır var olan ve bilindiği kadarıyla 50den fazla faaliyete geçen bir yanardağ olma özelliğine sahip. ABD uzay araştırmaları merkezi NASAnın Dünya Gözlemevi merkezi, geçtiğimiz hafta Endonezyada faaliyete geçen Krakatoa Yanardağını uzaydan görüntüledi. NASA yanardağ için Krakatoa Yanardağı muazzam ve bazen tehditkar dedi.



TUSUNAMİ OLABİLİR UYARISI



NASA Dünya Gözlemevinde çalışan volkan bilimci Dr. Verity Flower yaptığı açıklamada, Yanardağ son birkaç yılda düzenli olarak küçük patlamalar gösterdi. Ama tusinami tetikleyici patlamalar da olabilir dedi. Krakatoa Yanardağı dünya üzerindeki en aktif yanardağlardan biri ve Endonezyanın başkenti Jakartaya 150 km uzaklıkta bulunuyor.