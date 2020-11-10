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Teknoloji
Haber Giriş: 10.11.2020 - 08:23 | Son Güncelleme:

Krafton ile Microsoft Azure iş birliğine gitti

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Krafton ile Microsoft Azure iş birliğine gitti
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Krafton, çok platformlu ürün portföyünü barındırmak için Microsoft Azure ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Anlaşma PUBG Mobile'a ek olarak, PUBG Corporation'ın çok oyunculu battle royale PUBG PC ve konsollar dahil olmak üzere doğrudan şirketin kendisi ve bağlı şirketleri tarafından işletilen ürünleri kapsayacak.

Gizlilik ve veri güvenliğinin Krafton için öncelik olmasıyla şirket, Azure aracılığıyla kişisel verilerin korunmasını sağlamak için Microsoft ile birlikte çalışacak. Azure, son teknoloji ürünü güvenlik ve herhangi bir bulut hizmeti sağlayıcısının en kapsamlı uyumluluk teklifleri setini içeren en büyük çok oyunculu oyunlardan bazılarına güç vermektedir. İş birliği, gizlilik haklarına saygı duyulmasını ve ilgili yazılımların geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere tam olarak uygunluğunu sağlayacak.

Veri güvenliğini daha da güçlü kılmak için KRAFTON, oyuncularının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin depolanmasının KRAFTON ve bağlı kuruluşlarının oyun hizmetlerini yürüttüğü bölgelerdeki tüm uygun gereksinimlerini takip etmesini sağlamak adına Microsoft ile birlikte çalışıyor olacak.

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