Kovid-19 sürecinde sanal turların gözde rotası İstanbul oldu

Sanal turları, uzman isimlerin ve seyahat yazarlarının sesli anlatımlarıyla sunduklarını anlatan Altaş, "Bir konu anlatıyorsak ve örneğin bu yemek kültürü ise yemek alanında en iyi kimle çalışabiliriz buna bakıyoruz. Örneğin, Vedat Milor'un kendi sesiyle anlattığı 4 lezzet rotamız var. Yurt dışında da en iyi rehberlerle içerik üretiyoruz. Londra'daki rehberimiz Ruth Polling, ödüllü bir rehber." diye konuştu.

Altaş, bir şehri en iyi bilenden dinleyerek gezmenin güzel bir deneyim olduğunu, ancak bunun her zaman mümkün olmadığını belirterek, "Rehberli turlara bütçesi yetmeyenler, bireysel gezmeyi tercih edenler ya da tur gruplarında yer bulamayanlar var. Örneğin, İstanbul'u en iyi anlatan rehberlerden biri olan Saffet Emre Tonguç ile çalışıyoruz. Kendisinin turları çok hızlı doluyor, yer bulunamayabiliyor. İşinin piri böyle isimleri erişilebilir kılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"En çok ilgiyi İstanbul, Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya görüyor"

Koronavirüs sürecinde bazı şehirlerin sanal turlarının daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çeken Altaş, "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor." dedi.

Altaş, bu turların yanı sıra podcast tarzında tamamen sesli olan ücretsiz içeriklerin de olduğunu hatırlatarak, "Bu içerikler arasında da 'Topkapı Sarayı'ndan 10 Hikaye', 'Kahvenin Yolculuğu', 'Deyimlerin Şaşırtıcı Hikayesi' ve 'Avrupa'nın En Özel 12 Müzesi' serisi ilgi görüyor." diye konuştu.

İçerik sayısını artırmak ve Türkiye'deki tüm şehirleri kapsamak için çalışmaların sürdüğünü anlatan Altaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda zengin bir anlatıma sahip olan Şanlıurfa Göbeklitepe turumuzu kullanıcılara sunacağız.