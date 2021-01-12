MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriKovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
GeriTeknoloji Kovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 12.01.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Kovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kovid-19 DNA aşısı hayvan deneylerinde başarılı oldu
Abone Olgoogle-news

Ege Üniversitesinin (EÜ), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı bildirildi.

Ege Üniversitesi'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunu ziyaret ettiği, Doç. Dr. Mert Döşkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti. 

​​​​​​​Koronavirüse karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini bildiren Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz." İfadelerini kullandı.

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini kaydetti. 

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılının en iyi oyunu: Assassin's Creed ValhallaUbisoft'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu; PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Sony PS4, PS5 dahil tüm platformlarda sorunsuz oynanabilen Assassin's Creed Valhalla, kullanıcılarına uçsuz bucaksız bir dünya sunuyor. Yan görevlerle birlikte 100 saati aşkın muhteşem bir oyun deneyimi sunan Valhalla'yı inceliyoruz.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle