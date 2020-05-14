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A.A.
Haber Giriş: 14.05.2020 - 14:02,Son Güncelleme:

'Kovid-19 aşısının üretimi en az 1 yılı bulacak'

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'Kovid-19 aşısının üretimi en az 1 yılı bulacak'
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Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs aşısı için halihazırda 33 çalışmanın yürütüldüğünü, aşının toplu üretime hazır hale gelmesinin en az 1 yılı bulacağını duyurdu.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak ilaç ve aşılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, aşı için tarih vermenin zor olduğu belirtilerek başarı sağlayan bir aşının toplu üretime geçmesi için en az 1 yıl gerektiğinin altı çizildi.

Kovid-19 tedavisinde kullanılacak 119 farklı ilaç araştırmasının yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da içinde bulunduğu bazı ilaçlar için klinik denemelerin başladığı kaydedildi.

Klinik denemelerin ardından, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde ilaçların güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri incelenecek.

Avrupa Birliği (AB) genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenleyen EMA, aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor.

1995'te Londra'da kurulan Ajans, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından Amsterdam'a taşınmıştı.

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