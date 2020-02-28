Kötü amaclı bir Android reklam yazılımına aman dikkat!

Antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’ten aştırmacılar, Google Play’de sekiz milyon kez indirilen bir uygulamada ESET tarafından “Android/AdDisplay.Ashas“ olarak algılanan bir gizli reklam yazılımını tespit etti. Bu yazılımı inceleyen araştırmacılar, reklam yazılımlarıyla dolu başka uygulamalar olduğunu da belirledi.

ESET Güvenlik Uzmanı Lukas Stefanko, “Google Play’de bu reklam yazılımı girişimine ait 42 uygulama keşfettik, üstelik 21 tanesi hâlâ mağazadan indirilebiliyordu. Raporumuzu alan Google güvenlik ekibi söz konusu uygulamaları kaldırdı. Ancak uygulamalar hâlâ üçüncü taraf uygulama mağazalarında mevcut” bilgisini paylaştı.

Görüntü başka işyev başka

Uygulamalar; oyun, video indirme-oynatma ve radyo dinleme gibi işlevlere sahipmiş gibi görünüyor ancak arka planda reklam yazılımı olarak çalışıyor. İndirilen uygulama başlatıldıktan sonra, saldırganın C&C sunucusuyla iletişim kurmaya başlıyor ve etkilenen cihazla ilgili çeşitli verileri siber saldırgana gönderiyor: Cihaz türü, işletim sistemi sürümü, dil, yüklü uygulama sayısı, boş depolama alanı, batarya durumu, geliştirici modunun etkin olup olmadığı, Facebook ve FB Messenger'ın yüklü olup olmadığı gibi bilgiler.

Gizli reklam yazılımı daha sonra kullanıcıya ilgili veya ilgisiz, dolandırıcılık reklamları da dahil olmak üzere her tür reklamı gönderme yetkinliğine ulaşıyor.

Reklam yazılımları zararlı mı?

Öncelikle cihaz kullanıcısı açısıdan rahatsız edici sonuçlara neden olurlar. Ayrıca,

Cihazın batarya kaynaklarını harcarlar.

Artan ağ trafiği oluştururlar.

Kullanıcıların kişisel bilgilerini toplayabilirler.

Kalıcılık elde etmek için etkilenen cihazdaki varlıklarını gizleyebilirler.

Herhangi bir kullanıcı etkileşimi olmadan siber saldırganlar açısından gelir elde edici amaçlarla kullanılabilirler.

Nasıl görünüyor?

Lukas Stefanko’nun verdiği bilgiye göre reklam yazılımıyla sunulan reklamlar tam ekran etkinliği olarak görüntüleniyor. Kullanıcı, görüntülenen reklamın kaynağı olan uygulamayı öğrenmek isterse uygulama, Facebook veya Google kimliğine bürünüyor.

İlgi çekici bir diğer nokta ise Ashas reklam yazılımı ailesinin kodunu com.google.xxx paket adı altında saklaması. “Yasal bir Google hizmeti gibi görünmek, dikkatli bir incelemeden kaçınılmasını sağlayabilir. Bazı algılama mekanizmaları ve korumalı alanlar, kaynak harcamamak için bu tür paket adlarını güvenilenler listesine ekleyebilir” sözleriyle Stefanko konuyu detaylandırıyor.

ESET araştırmacıları, uygulamaları analiz ederken kötü amaçlı yazılım geliştiricisinin ardında pek çok iz bıraktığını fark etti. Araştırmacılar, açık kaynak bilgileri yoluyla reklam yazılımı geliştiricisini takip etti ve girişimin geliştirici tarafından yürütüldüğünü, komuta ve kontrol sunucusunun sahibinin de aynı kişi olduğunu belirledi. Stefanko bir noktaya dikkat çekti: “Geliştiricinin kimliğini belirlemek, başka kötü amaçlı yazılımları ve girişimleri keşfetme çabamızın bir yan etkisiydi.”

Reklam yazılımları, diğer kötü amaçlı yazılım türleri kadar tehlikeli olmasa da bunun resmi Android mağazasına bu kadar kolay bir şekilde sızabilmiş olması rahatsız edici. ESET Araştırmacısı Stefanko, “Kullanıcılar temel siber güvenlik ilkelerine uyarak ve kaliteli bir güvenlik çözümü kullanarak cihazlarını korumalı” önerisinde bulundu.



