Kosova & Evren sesleriyle EA Sports FIFA Online 4'te!

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Oynaması ücretsiz EA SPORTS FIFA Online 4, dünyaca ünlü serinin tarihinde bir ilk olarak, Murat KOSOVA ve Nebil EVREN'in Türkçe yorumlarıyla içinde yer aldığı eksiksiz bir yerelleştirme paketiyle, 28 Ağustos tarihinde, Erken Erişim Günleri etkinliği ile Türkiye’deki yayın hayatına başlıyor.

Kosova ve Evren, taraftarların uzun süredir devam eden sevgisini kazanmalarını sağlayan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları anlatımları ve yorumlarıyla, tanınıyorlar. Şimdi Kosova ve Evren, en özgün futbol deneyimini doğrudan Türk oyuncuların bilgisayarlarına getirmek için yardımcı olacaklar.



Oyun için 300 saatin üzerinde ses kaydı yapıldı ve bu deneyim, Murat Kosova'nın gençliğine özlem duymasına neden oldu:

“Dünyanın en güzel oyunu Futbol... İster çimde, ister sokakta, ister ekranda... Bu oyun hayatım boyunca benim bir parçam oldu. Futbolu düşünmediğim, konuşmadığım gün herhalde bir elin parmaklarını geçmez. Yıllar önce, arkadaşlarım bana oynadıkları maçları anlattırırdı! FIFA Online 4 ile birlikte o günlere geri dönüyorum. Ünlü yazar Bernard Shaw “Yaşlandığımız için oyun oynamayı bırakmayız, oynamayı bıraktığımız için yaşlanırız” demiş! Ben de “yaşlanmayı” hiç düşünmüyorum!!!

Nebil Evren de, FIFA Online 4’ün önemli bir parçası olmanın yarattığı heyecanı gizlemedi:

“Çeyrek asra yaklaşan televizyonculuk kariyerimde pek çok farklı yayında yer aldım veya planlamasını yaptım ama böyle bir projenin arka planda nasıl işlediğini görmek açısından çok doyurucu bir tecrübe oldu benim için. Özellikle de uzun yıllardır oynadığım ve büyük keyif aldığım bir oyunda sesimle yer almak ve bunu çok değer verdiğim Murat Kosova ile yapmak çok büyük keyifti. FIFA Online 4'ü oğlum Ege ile karşılıklı oynamak için sabırsızlanıyorum. Eminim tutkunları da aynı şekilde sabırsızlanıyordur!”



Seslendirme aşamasının arkaplan sahnelerini izlemek için tıklayın: https://youtu.be/_X9KIxfw7VQ

27 Ağustos tarihine kadar EA SPORTS FIFA Online 4 resmi web sitesi fo4tr.101xp.com üzerinden kaydolan kullanıcılar, 28 Ağustos’ta başlayacak Erken Erişim Günleri’nde sahaya ilk çıkanlardan olabilecek ve kullanıcılar özel bir fiyat karşılığında almış oldukları kulüp paketlerini kullanarak takımlarını güçlendirebilecekler.

“Daha Fazla Kayıt, Açılışta Daha Fazla Ödül” etkinliği sayesinde, kayıt olan her kullanıcı, toplam kayıtlı kullanıcı sayısına göre genişleyen ödül havuzuna katkıda bulunacak ve tamamlanacak görevlerle toplam kayıt olan oyuncu sayısına göre ödüller kazanacaklar.



Daha fazla bilgi için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kulüp Paketleri, 15 Ağustos tarihine kadar özel indirimli bir fiyat ile satışta kalacaklar. Paketler içinde yetenekli oyuncular, haftalık VIP statüsü ve milyonlarca BP bulunuyor.

Oyunun çıkışı hakkında daha fazla bilgi Instagram, Facebook, ve YouTube üzerinden paylaşılmaktadır. FIFA Online 4’ü sosyal medyada takip ederek, gelecek güncellemeler hakkında bilgiyi ilk öğrenenlerden olabilirsiniz ve eğer daha da fazla merak ediyorsanız resmi Discord sunucusuna katılabilirsiniz.

EA SPORTS FIFA Online 4 Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen oynaması ücretsiz bir çok oyunculu oyundur.



EA SPORTS FIFA Online 4 Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi dâhil 30’dan fazla uluslararası ligde yer alan 600’den fazla takım ve 17.000’in üzerinde oyuncu’nun lisansına sahiptir. Oyunda Türkçe maç anlatımının yanısıra, Türk oyuncular için özenle seçilmiş Türkçe şarkılar da olacaktır.





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