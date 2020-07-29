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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 29.07.2020 - 06:47,Son Güncelleme:

'Koronavirüsün mevsimle ilişkisi yok, ikinci dalga olmayacak'

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'Koronavirüsün mevsimle ilişkisi yok, ikinci dalga olmayacak'
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Dr. Margeret Harris, hala Covid-19 salgınının "aşağı veya yukarı gidebilecek tek bir büyük dalgasını yaşadığımızı" söyledi.

WHO, kuzey yarımküredeki yaz aylarında koronavirüsün yayılmasına karşı kayıtsız kalınmaması ve koronavirüsün grip virüsü gibi mevsimsel eğilimleri olmadığı uyarısında bulundu.

Haris "İnsanlar hala mevsimleri düşünyor. Yapmamız gereken bu yeni virüsün farklı davrandığını kavramak " dedi.

Harris, Cenevre'de internet üzerinden yayımlanan basın toplantısında, virüsün dalga dalga geldiği anlayışına karşı da uyarısıda bulundu.

WHO Sözcüsü, "Tek bir büyük dalga olacak. Aşağı yukarı gidip gelecek. Yapılabilecek en iyi şey, bu dalgayı düzleştirmek ve ayaklarınıza değen bir seviyeye indirmek" diye konuştu.

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