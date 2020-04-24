Koronavirüsün Hibrit Bulut’a etkisi nasıl oldu?

IDC Türkiye Araştırma Müdürü Ayşe Kaptanoğlu; “Türkiye’deki organizasyonlara baktığımızda, özellikle belli bir ölçeğin üzerindeki kurumlarda dijtal dönüşümün iş hedeflerinin tam merkezinde yer aldığını görüyoruz. Dijitalleşmenin artık kaçınılmaz ve herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğu araştırmalarımızda da ortaya çok net çıkıyor. COVID-19 etkisiyle, üzerlerinde zaten maliyeti düşürme ve çevikliği arttırma yönünde baskı olan CIO’lar yine dijital çözümleri tercih ederek veya CAPEX yerine OPEX’e yönelerek bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorlar. COVID-19 sonrası ortaya çıkan ihtiyaçlara bakıldığında, sağladığı ölçeklenebilirlik ve esneklik sebebiyle bulut teknolojisine olan talebin daha çok artacağını gözlemliyoruz.”

Halkbank BT Direktörü Namık Kemal Uçkan; “Şu anda 2020 bizler için başından itibaren çok kötü bir yıl olarak görünüyor ama yıllar sonra Dijital Devrimin miladı olarak herşeyi 2020’den önce ve sonra olarak konuşacağız.” dedi.

LC Waikiki Sistem, Ağ ve Güvenlik Grup Müdürü Osman Yalçıntepe; “2020 yılı mevcuttaki tüm alan ve sistemlerde büyük değişimin zorunlu hale geleceği bir yıl olacak. Bu değişime hızlı ayak uyduranlar,yaşadığımız tüm olumsuzlukları fırsata çevirecek ve yeni dünya düzeninde önemli rol oynayacaktır.” dedi.

Borusan CIO’su Ümit Aslantekin; “COVID-19, iş birimlerinin teknolojiyi uzaktan çalışmayı kolaylaştırmaktan öte; işte değer yaratmak için kullanabileceklerini fark etmelerini sağladı.Bu da başta Cloud olmak üzere teknoloji adaptasyonunu çok ciddi hızlandıracak.” ifadelerini kullandı.

IBM Türkiye Red Hat Sinerji Lideri Engin Özkurt; “İçerisinde bulunduğumuz süreçte Bulut ve Yapay Zeka teknolojilerinin kullanımı hızla artarken, IBM olarak Hibrit Bulut mimarilerinin yönetimi için kişilerin uzaktan çalışabilmesini kolaylaştırıyoruz. Firmaların altyapılarını uzaktan yönetmesi için bulut tabanlı çözümlerle verimliliği ve çevikliği artırıyoruz.” dedi.

Commvault Kıdemli Satış Mühendisi Erkin Korkmaz; “COVID-19 ile değişen dünya düzeninde yeni çalışma ortamlarına kavuştuk. Evde çalışmaya başlayan personel kurumsal veriler için nasıl bir tehlike oluşturabilir? Bulut veri merkezleri yeni dünya düzeninde ne kadar önem taşıyacak? gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Genesys Kıdemli Müşteri Yöneticisi Onur Yıldırım; “2020 yılı bize hem kurumlar hem de kişiler seviyesinde dijital dönüşümün, teknoloji adaptasyonunun önemini acı bir şekilde öğretti ve öğretmeye devam ediyor. Bu süreçten olumlu bir pay çıkartmaya çalışırsak; pandemi doğayı nasıl olumlu etkilediyse, kurumların dijital ajandalarını da olumlu etkiledi.” dedi.

Migros Ağ, Sunucu ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Grup Müdürü Ömer Lütfi Karagöz; “COVID-19 ile karşılaşana kadar, felaket senaryolarımızı hep altyapı, yazılım veya sağlanan hizmetler tarafında güçlü kalarak karşılamayı planlıyorduk. Fakat içinde bulunduğumuz süreç sadece ‘güçlü’ olmanın değil, aynı zamanda ‘hızlı’ ve ‘esnek’ bir yapıyla ve geleceği öngörerek, risklere karşı doğru aksiyonların alınması gerektiğini bizlere göstermiş oldu.” dedi.

ING Altyapı Teknolojileri Grup Müdürü Levent Yıldırmak; “Evden çalışma düzenlemelerine mesafeli olan birçok kurum COVID-19 ile zorunlu deneme yapmak zorunda kaldı. Bu süreç sonunda firmalar evden çalışan personelin verimliliğinde önemli artışlar yakaladıklarını görebilirler ve belki de uzak ofis çalışma modellerini İK süreçlerine adapte edebilirler. Bu manada esnek ve dinamik kapasite sağlayan altyapı teknojileri kritik bir kolaylaştırıcı olacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.