Koronavirüsün etkileri Türkiye'de BT sektörüne nasıl oldu?

Dijital çalışan deneyimi, bulut ve altyapı stratejileri, yeni çalışma kültürünü destekleyecek güvenlik politikaları, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunun geleceği, dış paydaşlarla ve müşterilerle iletişim kurma ve iş birliği, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

IDC Türkiye Baş Analisti Eren Eser; “CIO’lar özellikle son 10 yılda gelişen teknolojilerle beraber cesur bir vizyonla organizasyonlarının dijital dönüşümlerine liderlik ederken, şu anda korona virüsünün iş yapış kültüründe yarattığı yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya. Her şeyin gün be gün değiştiği mevcut durumda kesin olan şu ki; önümüzdeki 10 yıl, son 10 yıldan çok daha ilginç olacak.” ifadelerini kullandı.

TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Fatih Uluçam; “Sağlık Bakanlığı olarak yıllar öncesinden uzaktan çalışma ve yönetme konusunda deneyimlerimiz olduğu için güvenlik alanında bir sorun yaşamadık. Uzaktan çalışma henüz çok yaygınlaşamadı, mevcut kriz bu alanda bir fırsat yaratabilir ancak bunun için kurumların teknoloji ve altyapılarının çok iyi olması gerek” dedi.

Avivasa Emeklilik ve Hayat CIO’su Fahri Arkan; “Ofislere geri döndüğümüzde uzaktan çalışma modelini daha rasyonel olarak değerlendirmemiz gerekecek, çünkü hem günlük operatif işlerimizin hem de projelerimizin yürütülmesinde aksamanın olmadığını ya da minimum etkilendiğini görüyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ford Otosan CDO & BT Direktörü Hayriye Karadeniz; “Her zaman beklenmeyen durumlar için senaryo üretmeyi işimin bir parçası olarak gördüm. Türkiye’deki ICT sektörünün mensupları olarak böyle bir döneme hazır mıyız diye soruyorum. Net bir cevabı olmamakla birlikte, şimdiye kadar iyi bir sınav verdiğimizi söyleyebilirim.” dedi.

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktürk; ağa bağlı, eve kapalı yeni yaşam tarzında gördüğümüz gelişimlerin hastalık sonrası da kalıcı noktalar içereceğini ifade ederek; “Değişim, aslında uzun yıllar sonra beklediğimiz bir değişimdi ama salgın nedeniyle erken geldi. Bu süreçte yeni teknolojleri ve inovasyonları uygulama bazında geliştirip halkla buluşturmak ve ihraç etmek gerekiyor.” dedi.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları: ‘’Ülkemizde az sayıda test yapılabilmesi ve test sonuçlarının uzun sürede sonuçlanması nedeni ile ilan edilenlerden enfekte vakalardan daha fazla enfekte vakalar olduğunu hepimiz biliyoruz, bireyler-kurumlar ve hükümet zaten sıkı bir karantina sistemine girdi ve gereken önlemleri almaya çalışıyor. Yerel ve uluslararası kurumsal şirketlerin çoğu uzun süre normal çalışma ortamına dönemeyecek. Kısıtlı kaynakları olan KOBİ'ler de BT’ye yatırım yapmak, işlerini dijitale almak zorunda kalacak. Salgın, tüm sektörlerde ekonomik durgunluğa yol açtı. Yemek hizmetleri, perakende, eğlence ve turizm de dahil olmak üzere birçok kuruluş Nisan sonuna kadar faaliyetlerine ara verdi. Salgın sadece sosyal üretimi ve günlük hayatı etkilemekle kalmadı, aynı zamanda BIT pazarını da olumsuz etkiledi. Salgından önemli ölçüde etkilenen ilk beş sektör, otelcilik ve gıda hizmetleri, turizm, toptan ve perakende satış, ulaşım ve imalattır. Bununla birlikte, salgının sağlık, hükümet, kamu sektörü, internet ve yeni medya gibi sektörler üzerinde olumlu etkileri olacaktır. PC ve akıllı telefon satışları, sunucu, ağ ve depolama satışları için önemli oranda düşüş bekleniyor. Bulut teknolojileri, canlı iletişim platformları, 3D yazıcılar, yapay zeka ve büyük veriler de etkilenecek, ancak bu teknolojilere yatırımlar büyümeye devam edecek, IoT ve güvenlik gibi yeni teknolojiler ise minimum düşüş yaşayacak. Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, işletmelerin ekonomiyi olumsuz yönde etkilemek amacıyla olumsuz etkilerini ele alma konusunda birçok destek tedbiri uygulamak zorunda. Önlemler arasında, mali ve kredi desteği, vergi indirimi ve muafiyeti ve sübvansiyonları, idari ücretlerin azaltılması, idari düzenlemeler ve tahsis edilmiş destek fonlarının üretimine destek yatırımı yanısıra, sağlık, eğitim, telekomünikasyon gibi sektörlere sürekli fayda sağlayacak altyapı ve ilgili geçim alanlarına yapılan yatırımın artırılmasına ek olarak, yılın ikinci çeyreğinde ve yılın ikinci yarısında daha proaktif mali tedbirler ve daha gevşek parasal tedbirler ve yardımcı programlar uygulanmasını bekliyoruz.

BIT tedarikçileri için afetler ve zorluklar da büyük iş fırsatları yaratıyor.Dijital platformlar için fırsatlar ve hükümet operasyonlarının akıllılaştırılması ve modernizasyonu ile ilgili büyük veriler; Yeni akıllı şehirler ve şehir kümeleri + merkezi şehirlerin dağıtık çalışmaya geçmeleri ilişkin parklar için fırsatlar; Online Çevrimiçi sağlık hizmetleri için, Hükümet şu anda okulların Nisan ayı sonunda yeniden açılmasını bekliyor. Ancak okulların yeniden açılmasıyla bile, çevrimiçi ve çevrimdışı öğrenmenin bir arada olmasını bekliyoruz. Uzaktan danışma uygulamaları, robotlar, şehir yönetimi veya nüfus hareketi yönetim araçları dışa aktarılabilir, hastanelere hizmet veren BT şirketleri, örneğin, hastanede veya izole koğuşta anti-enfeksiyon veya enfeksiyon kontrolü için robotlar, AI özellikli tıbbi görüntü teşhis yardımı, izleme için otomatik sıcaklık, test cihazları gibi diğer ülkelerdeki hastanelere benzer çözümler sağlayabilir. Halka açık yerlerde kalabalıklar, ağır hastalar için teletıp veya uzaktan konsültasyon vb.’’ dedi.



