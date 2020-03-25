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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 25.03.2020 - 06:07,Son Güncelleme:/

Koronavirüsün 17 gün boyunca yüzeylerde yaşayabildiği tespit edildi

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Koronavirüsün 17 gün boyunca yüzeylerde yaşayabildiği tespit edildi
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.

CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve California'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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