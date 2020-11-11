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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 11.11.2020 - 06:34 | Son Güncelleme:

Koronavirüsü yok eden makine geliştirildi: Nasıl çalışıyor?

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Koronavirüsü yok eden makine geliştirildi: Nasıl çalışıyor?
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ABD merkezli Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu.

ABD'nin Pensilvanya eyaleti Pittsburgh kenti merkezli elektronik şirketi Dynamics, mikropları, virüsleri emen ve onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatan bir koronavirüs öldürme makinesi geliştirdiğini duyurdu.

Nanowave adı verilen bu teknolojinin, virüslerin ve mikropların yüzde 99’unu saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede ortadan kaldırabildiği ifade ediliyor. Cihaz, 300 litreye kadar hava çeken ve koronavirüs (Covid-19) içermeyen havayı sistemden 3 metreden fazla uzağa itebilen dört motordan oluşuyor.

Nanowavein, ABD’de birim başına 3 bin 450 dolara (28 bin TL) satıldığı duyuruldu.



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