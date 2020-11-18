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A.A.
Haber Giriş: 18.11.2020 - 06:25 | Son Güncelleme:

Koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi

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Koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi
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İngiltere'de Kovid-19 ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi.

Mirror gazetesinin haberine göre, yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı.

Maskenin, nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek, standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

Kullanılan nano-bakır materyalin, partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi.

Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre Kovid-19 ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.

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