Koronavirüsü erkenden teşhis edebilen akıllı yüzük geliştirildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle işletmeler, çalışanlarını eve yollarken, öğrenciler de eğitimlerini evlerinden uzaktan eğitim yöntemiyle çözüyor. Henüz tedavisi bulunamayan salgının önüne geçmek için erken tanı ve başka insanlara temas olmaması hayati bir önem taşıyor. Tam bu noktada kullanıcıların kendilerinde virüs olabilme ihtimaline karşı uyaran bir yüzük geliştirildi. Vücut ısısını kontrol eden bu akıllı yüzük, iPhone ile entegre çalışıyor ve anormal seviye yakaladığında yüzüğün sahibine haber veriyor.

Oura Rings isimli şirketin geliştirdiği ve geçen sonbahar aylarında satışa sunulması planlanan ürün, koronavirüse karşı erken tanıda önemli bir rol oynayabilir. Yüzük, parmağa takıldığı anda kullanıcıların kalp atış hızını, vücut ısısını ve hatta yaktığı kaloriyi ölçebiliyor.

Şirketin CEO'su olan Petri Hollmen, parmağında yüzük varken uyarı alıp hastaneye gittiğini ve kendisine koronavirüs teşhisi konulduğunu söyledi. Kendisi vücut ısısındaki anormalliği fark etmezken, yüzük vücut ısısındaki artışı parmağından analiz edip Hollmen'i uyardı ve bu şekilde Hollmen doktorun yolunu tuttu.

Şirket, yüzüğü dağıttığı 150 bin kişiden sağlık bilgilerini anbean paylaşmalarını isterken, yüzüğün gerçekten ne kadar doğru ölçümleme yaptığının test edilmesi gerekiyor. Özellikle hastanede çalışan personeller için düşünülen yüzük, böylece virüs riskiyle yüz yüze çalışanlara virüs konusunda erken uyarı sistemi olarak görev görecek.