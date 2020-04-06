Koronavirüsle gelen siber güvenlik tehlikesi

Koronavirüs, tüm dünyada iş yapış şeklinde dijitalleşmeyi zorunlu hale getirdi. Fiziksel teması azaltmak isteyen şirketler, koronavirüs ile mücadele için evden çalışma sistemine geçiş yaptı. Birçok ülkede okullar ve üniversiteler de tatil edilerek, uzaktan online eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. İş ve eğitim sisteminde yaşanan bu dijitalleşme Slack, Zoom, Microsoft Teams gibi platformların kullanıcı sayısında önemli bir artışa neden oldu.

Koronavirüs nedeniyle özellikle son 3 aylık dönemde iş ve eğitim odaklı sohbet ve çevrimiçi görüntülü toplantı platformlarına olan talepte önemli bir artış yaşanıyor. İş odaklı mesajlaşma platformu Slack, koronavirüs nedeniyle Mart ayında eş zamanlı olarak 2,3 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Çevrimiçi görüntülü görüşme platformu Microsoft Teams ise günlük 44 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Ülkemizde de hem iş hem eğitimde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan, uzaktan konuşma ve görsel konferans hizmeti sunan Zoom’un ise 3 aylık dönemde kullanıcı sayısı 10 milyondan 200 milyona ulaştı.

Online platformlara artan bu ilgi, güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Microsoft yayınladığı bir blog yazısında, hastanelerde sağlık ve temizlik personelleri dışındaki çalışanların da evden çalışmaya başlaması nedeniyle, özellikle hastanelerin siber güvenlik konusuna dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Microsoft, hastanelerin ve şirketlerin kendi VPN ağlarına sahip olsalar bile önemli belgelerin erişime kapalı olarak saklaması gerektiğini belirtti. Blog yazısında ayrıca güvenlik güncelleştirmelerinin de eksiksiz olarak yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

Uzaktan çalışmada ve eğitimde yaygın olarak tercih edilen Zoom platformu son günlerde güvenlik konusunda yoğun eleştiriler almaya başladı. Zoom’un, iOS kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaştığının ortaya çıkması platformun güvenilirliğini sarstı. Daha sonra Zoom paylaşım sağlayan bu kodun kaldırıldığı açıklasa da Zoom ile ilgili güvenlik endişeleri halen devam ediyor. Platformda uçtan uca şifrelemenin bulunmadığı ve bu açık nedeniyle kullanıcıların giriş bilgilerinin çalınabileceği, davetli olmayan kişilerin de online görüşmelere katılabileceği de tespit edildi. Tüm bu yaşananların ardından Zoom kurucusu Eric Yuan yayınladığı bir blog yazısıyla kullanıcılardan özür diledi ve bu açıkların en kısa sürede giderileceğini belirtti. Ancak Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX gibi birçok şirket, çalışanlarının Zoom kullanımını yasaklayarak bu konuda önlem almaya başladı.

Elbette bu ve benzeri güvenlik açıkları yalnızca Zoom’da bulunmuyor. Şirketlerin siber güvenlik konusunu kendi kullandıkları platformun eline bırakmadan, öncelikli olarak kendileri sağlaması gerekiyor. Uzaktan çalışmada siber güvenliğin sağlanabilmesi için şirketlerin özel VPN ağlarının bulunması, bu konuda kritik bir öneme sahip. Bunun yanı sıra iletişimde Zoom gibi platformların kullanımının da mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor.

Burak Kesayak

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