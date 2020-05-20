Koronavirüse rağmen rüzgar enerjisinde büyüme bekleniyor

Koronavirüs salgını ile birlikte küresel enerji talebinde düşüşler görüldü. Kömür ve doğalgaz gibi yakıtlardan elde edilen enerjinin üretiminde yaşanan aksamaların küresel karbon emisyonlarının 10 yıl önceki seviyelere düşmesine neden olduğunu raporlayan Uluslararası Enerji Ajansı, yenilenebilir enerjinin de yükselişe geçtiğini bildirdi. Küresel çapta enerji talebinde yenilenebilir enerjinin ürettiği elektrik üretiminin %5 artış göstermesine dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yükselişe geçen yenilenebilir enerjideki büyük paya sahip olan rüzgarın yaşadığı sorunlara rağmen daha sert eserek geleceğin enerjisi olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ediyor.

Salgına Rağmen Rüzgarda %12’lik Büyüme Bekleniyor



Rüzgar enerjisinin 2020 yılında tüm yenilenebilir enerji kaynakları arasında mutlak üretim açısından en fazla üretim artışını gerçekleştirmesi bekleniyor. IEA, rüzgar enerjisinin bu yıl içerisinde %12’lik büyüme gerçekleştireceğini de raporladı. 2020 yılının pek çok bölgede rüzgarlı başlamasının ve geçen yıllarda elde edilen güçlü kapasite ilavelerinin 2020 yılında rüzgar enerjisinden elde edilen üretimi hızlandırdığını belirten Ali Aydın, salgın nedeniyle tedarik zincirinde ve bakım onarım alanlarındaki yaşanan sıkıntılara rağmen artış gösteren rüzgar enerjisi üretiminin desteklerle daha da artırılabileceğinin altını çiziyor. Bazı önemli bürokratik işlemlerin ve rüzgar enerjisini destekleyici projelerin teslim tarihlerinin bu konuda ciddi önem arz ettiğine de dikkat çeken Aydın, yatırımcıların 2020 yılı sonuna kadar projelerini devreye alabilmesi için hem sahada hem de projelendirme kısmında rüzgar enerjisi sektörüne gerekli desteklerin verilmesi gerektiğini aktarıyor.

Rüzgar Diğerlerine Göre Çok Avantajlı



Özellikle Çin merkezli üreticilerden gerekli ekipmanların tedariği konusunda sıkıntıların yaşandığı rüzgar enerjisi sektörü, birçok problemle boğuşsa da üretime devam ediyor. Bakım ve onarımlardaki çalışan gücünün salgın ve alınan tedbirler sebebiyle aktif kullanılamamasının da ayrı sorunlar teşkil ettiğini hatırlatan Ali Aydın, koronavirüs salgınının rüzgar enerjisini her açıdan etkilese de sahip olduğu avantajlar nedeniyle küresel enerji talebini karşılamada büyük roller oynayacağını ifade ediyor. Rüzgar enerjisinin fosil yakıt enerjilerine göre üretim ve işletim maliyetlerinin düşük olduğunu hatırlatan Aydın, yerinde elektrik üretimi sağlayabilen rüzgar enerjisinin diğer yakıtlara göre avantajlı olduğunun, iklime ve ekonomiye sağladığı faydalarla da daha ön plana çıktığının altını çiziyor.

Geleceğimiz İçin Yenilenmeliyiz



Koronavirüs salgını boyunca küresel enerji talebindeki düşüş, kömür ve doğalgaz gibi yakıtlardan salınan karbon değerlerinin düşmesine neden oldu. Yıl boyunca fosil yakıtlardan elde edilecek enerjinin düşüşüne bağlı olarak küresel karbon emisyonlarının rekor seviyede düşüşü de bekleniliyor. Bu süreçte birçok şeyden ders çıkaracak olan dünyanın, en çok geleceği adına dikkatli adımlar atması gerektiğini de belirten Ali Aydın, salgın nedeniyle zarar gören ekonominin ve yıllardır kirletilen doğanın geleceğinin anahtarının yenilenebilir enerjide olduğunu ve bu amaç içinde yenilenmenin vakti geldiğini ifade ediyor.