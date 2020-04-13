Koronavirüse karşı mücadelede yerli uygulama geliştirildi

Koronavirüs salgını sürecinde yayılım hızını yavaşlatmak için ortaya çıkan çözümlerden biri de Türk şirketi Boni Global'den geldi. Şirket dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan COVİD-19’un yayılım hızını yavaşlatmayı amaçlayan ve cep telefonu iletişimi üzerinden çalışan bir aplikasyon geliştirdi.

Türk şirketi tarafından geliştirilen Korona Takip uygulamasında, her kullanıcı için özel bir eşleşme kodu oluşturulup, kullanıcılar arasındaki etkileşimler yakınlık ve konum teknolojilerinin bir kombinasyonu kullanılarak izleniyor ve bu etkileşimlerin kaydı tutuluyor. Bir kullanıcının virüse maruz kaldığı bildirildiğinde, onun özel eşleşme kodu "risk altında" olarak işaretleniyor ve aplikasyon, onunla iletişim kuran tüm eşleşme kodlarına bildirim gönderiyor. Ayrıca, başka bir kullanıcı "risk altında" olarak işaretlenen bir eşleşme kodu ile iletişim kurduğunda kendisine anında iletişim kurduğu kişinin risk altında işareti taşıdığı bilgisi yollanıyor. Bu bildirimler, kullanıcıların virüsü yayan bir vektör olmamalarına olanak tanıyarak bir sonraki adımda ne yapılacağıyla ilgili talimatları da içeriyor.

Korona Takip uygulaması ile, enfekte olan kişilerden hızla haberdar olunarak, yayılımın başa çıkılabilir bir seviyeye düşürülmesi ve hastanelerin dolup taşmaması bekleniyor. Böylece sağlık çalışanları da kendilerini güvende tutabilecek ve hastanelerin verimliliği de korunabilecek. Yayılmayı yavaşlatmak, enfekte olmuş kişilere iyileşmeleri için zaman vermek anlamına da geliyor.

Şirketin CEO’su Sarper Sılaoğu, geliştirdikleri aplikasyon ile ilgili olarak şunları söyledi; “Çok hızla yayılan Covid-19 ile mücadelede bir çok ülkede sokağa çıkma yasakları ya da kısıtları uygulanıyor. Ancak iş veya sorumluluk nedeniyle evde kalmayı seçemeyenler var. Onları desteklemek için, bu küresel tehdide karşı mücadeleye yardımcı olacak bir uygulama geliştirdik. Korona Takip uygulamamız COVID-19 virüsüne karşı insanları bilgilendirmeyi ve güvende tutmayı amaçlamaktadır. Bu uygulama sayesinde enfekte olan insanların daha hızlı bilgilendirildiğinden emin olarak, Korona virüsünün yayılmasını yavaşlatabiliriz, bu da onların başkalarını enfekte etmesini durduracaktır. Sadece bu uygulamanın kullanımı ve risk altında olanların hızla uygun önlemleri almasıyla, bu virüsü bütün popülasyona bulaşmadan önce durdurabiliriz.”