Koronavirüse karşı insan yoğunluğunu teknoloji azaltabilir

Pandeminin hayatımıza getirdiği en önemli değişiklik sosyal mesafeli yaşam oldu. Sosyalleşme mekanlarından iş yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğitim kurumlarına kadar gidilebilecek her noktada belli bir mesafeye ve insan yoğunluğuna dikkat etmek artık kaçınılmaz bir zorunluluk.

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca hazırlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde 31 Ağustos’ta açılacak okullarda alınacak önlemlerin yayınlanması da eğitim sektörünü teknolojik çözüm arayışına soktu. Bilim Kurulu’nun yayınladığı rehbere göre okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Yine aynı rehberde ofisler ve çalışma alanları için de sosyal mesafenin korunmasına dair kurallar en önemli uyarılar arasında yer alıyor. Sınıflar, çalışma salonları, ofislerdeki dinlenme alanları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Dünya genelinde bu durumu kontrol altına almak için çözümler geliştiriliyor. Yoğunluk Ölçüm Çözümü de bu kapsamda ortaya çıkan bir teknoloji. Bu çözüm ile iç ve dış her türlü mekanda insan yoğunluğu anlık olarak ölçülüyor. İdeal yoğunluğun aşılması durumunda alandakileri uyaran sistem, sosyal mesafeyi teknoloji sayesinde ayarlıyor. Üç boyutlu kameralar ve ışın (beam) sensörlerinin kullanılmasıyla, alanlardaki yoğunluk oranı belirleniyor ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması sağlanıyor. Çözüm içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin içeriye girebileceği ve ideal yoğunluğa ulaşıldığında yeniden giriş için beklenmesi gereken süre bilgilerini de giriş noktalarına konumlandırılan ekranlar aracılığıyla görsel ve işitsel olarak sunuyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, normalleşme süreciyle birlikte ofislere ve okullara dönüş başlarken kapalı mekanların yoğunluğunun nasıl ölçüleceğinin gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri olduğuna dikkat çekiyor ve ofis ile okulların bir numaralı gündem maddesinin şu günlerde sosyal mesafenin nasıl ayarlanacağı sorusunun yanıtı olduğunu belirtiyor.



