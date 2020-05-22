Koronavirüs tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?

Uygulama içerisindeki anket üzerinden kullanıcılarına; evden çalışma ve işe dönüş sürecinden, alışveriş harcamalarındaki değişimlere ve tatil planlarına kadar birçok alanda sorular soran Hopi’nin açıkladığı sonuçlara göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Diğer taraftan araştırma sonuçları salgın döneminde sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladığımızı gösteriyor.



İşte sonuçlar:

Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı.

Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.

Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü.

Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi.

10 kişiden 7’si giyim harcamalarını kıstı.

#EvdeKal süreci beslenme alışkanlıklarını etkiledi atıştırmalık harcamaları yüzde 20 arttı.

Sinema – tiyatro gibi kültürel etkinlikler en az 8 ay hayatımızda olmayacak.

Bu yaz için tatil planları belirsizliğini koruyor.

Erkekler bakım özleminde kadınları solladı 3 ay içinde berber rutinime dönerim diyenler kadınları geçti.

#EvdeKal süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti.

Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.