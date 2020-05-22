Koronavirüs tüketici alışkanlıklarını nasıl değiştirdi?
Hopi uygulaması, koronavirüs salgını ile ilgili Kantar Media Division ile yaptığı detaylı anketin sonuçlarını açıkladı.
Uygulama içerisindeki anket üzerinden kullanıcılarına; evden çalışma ve işe dönüş sürecinden, alışveriş harcamalarındaki değişimlere ve tatil planlarına kadar birçok alanda sorular soran Hopi’nin açıkladığı sonuçlara göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Diğer taraftan araştırma sonuçları salgın döneminde sahip olduklarımızın değerini daha iyi anladığımızı gösteriyor.
İşte sonuçlar:
Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı.
Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşeceğini düşünüyor.
Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü.
Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığını söyledi.
10 kişiden 7’si giyim harcamalarını kıstı.
#EvdeKal süreci beslenme alışkanlıklarını etkiledi atıştırmalık harcamaları yüzde 20 arttı.
Sinema – tiyatro gibi kültürel etkinlikler en az 8 ay hayatımızda olmayacak.
Bu yaz için tatil planları belirsizliğini koruyor.
Erkekler bakım özleminde kadınları solladı 3 ay içinde berber rutinime dönerim diyenler kadınları geçti.
#EvdeKal süreci eğitici oldu katılımcıların yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti.
Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı.
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