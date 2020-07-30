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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

'Koronavirüs testlerinin çoğu, israftan başka bir şey değil'

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'Koronavirüs testlerinin çoğu, israftan başka bir şey değil'
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Microsoft'un kurucusu, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın Eşbaşkanı Bill Gates, "sonuçların çok geç çıkması nedeniyle koronavirüs testlerinin çoğunun "israftan başka bir şey olmadığını" savundu.

CNBC Televizyonu'nda konuşan Gates, virüs taşıyan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmaması için sonuçların daha erken çıkması gerektiğini söyledi, "Sonuçları üç günle bir hafta arasında bir sürede çıkan testler için para ödemek delilik" dedi.

ABD Sağlık Bakan Yardımcılarından Oramiral Brett Giroir da test sonuçlarının geç çıktığını kabul ederek "Sonuçları 24 saat içinde alabilmeliyiz. Ama henüz o noktada değiliz" diye konuştu.

'Ortalama sonuç alma süresi 4,27 gün'

Giroir, ABD'deki koronavirüs testlerinin ticari laboratuvarlarda yapıldığını ve ortalama sonuç alma süresinin 4,27 gün olduğunu belirtti.

Bill Gates, vakfı aracılığıyla Covid-19 aşısı geliştirme çalışmalarına yüz milyonlarca dolar bağışlamıştı.

ABD'de Temmuz itibarıyla günde ortalama 738 bin kişiye koronavirüs testi yapılıyor. Nisan'da bu sayı 174 bin civarındaydı.

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