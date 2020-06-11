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Teknoloji
Haber Giriş: 11.06.2020 - 08:12,Son Güncelleme:

Koronavirüs teknoloji şirketlerini daha da zenginleştirdi

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Koronavirüs teknoloji şirketlerini daha da zenginleştirdi
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Koronavirüs sürecinde dünyanın dijital dönüşüme daha hızlı bir şekilde giriş yapmasıyla dengeler teknoloji şirketlerinin lehine değişti, teknoloji devlerinin toplam değeri 5 trilyon doları geçti.

Dijital dönüşüme yavaş yavaş adapte olmaya çalışan dünya, pandemi süresince dönüşümü çok daha hızlı bir şekilde yaşadı ve süreç devam ediyor. Pek çok teknoloji şirketi, pandemi süresince özel çözümler üretirken, Microsoft Teams ve Zoom gibi markalar milyonlarca yeni kullanıcı kazanarak video konferans sektörünün önemli bir ayağı oldu.

Şirketler öylesine büyüdü ki sadece ABD merkezli 4 teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara dayanmış durumda. CNBC'nin haberine göre Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft’un toplam piyasa değerleri 5 trilyon dolara yaklaştı.

Ancak Facebook için bir parantez açmak gerekiyor. Sosyal medya devi, bu 4 şirket arasında 1 trilyon dolar değerin altında kalan tek şirket...

Pandemiden kazançlı çıkanların azımsanmayacak bir kısmı e-ticaret sektöründe aktif rol alıyor. Amazon ise tahmin edebileceğiniz gibi liste başında. Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos'un koronavirüs sürecinde servetine 35 milyar dolar daha kattığı biliniyor. Böylece Bezos, 150 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda.

iPad Pro'ların sihirli klavyesiApple'ın yeni nesil iPad Pro'lar için tasarladığı Magic Keyboard, touch pad ile birlikte hemen hemen bir dizüstü bilgisayara dönüşüyor. Yakından inceledik...
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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