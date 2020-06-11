Koronavirüs teknoloji şirketlerini daha da zenginleştirdi

Dijital dönüşüme yavaş yavaş adapte olmaya çalışan dünya, pandemi süresince dönüşümü çok daha hızlı bir şekilde yaşadı ve süreç devam ediyor. Pek çok teknoloji şirketi, pandemi süresince özel çözümler üretirken, Microsoft Teams ve Zoom gibi markalar milyonlarca yeni kullanıcı kazanarak video konferans sektörünün önemli bir ayağı oldu.

Şirketler öylesine büyüdü ki sadece ABD merkezli 4 teknoloji şirketinin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara dayanmış durumda. CNBC'nin haberine göre Facebook, Apple, Amazon ve Microsoft’un toplam piyasa değerleri 5 trilyon dolara yaklaştı.

Ancak Facebook için bir parantez açmak gerekiyor. Sosyal medya devi, bu 4 şirket arasında 1 trilyon dolar değerin altında kalan tek şirket...

Pandemiden kazançlı çıkanların azımsanmayacak bir kısmı e-ticaret sektöründe aktif rol alıyor. Amazon ise tahmin edebileceğiniz gibi liste başında. Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos'un koronavirüs sürecinde servetine 35 milyar dolar daha kattığı biliniyor. Böylece Bezos, 150 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda.