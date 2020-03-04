Koronavirüs teknoloji markalarını vurdu, etkinlikler 'sanal ortam'a kaydı

Mobil Dünya Kongresi, tarihinde ilk defa bunca sene sonra sağlıksal nedenlerle iptal edildi. Fuarın iptal kararı almasına kadar olan süreçte LG ve ZTE, fuara katılmayacaklarını duyururken, sonrasında Ericsson dahil pek çok marka fuara katılmayacağını, çalışanlarının hayatını riske atmak istemediklerini duyurdu. İspanya'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi, Çin'den gelen pek çok teknoloji markasını da ağırladığından risk oldukça yüksekti ve fuar komitesi de gidişatı ön görerek etkinliğin iptali yolunu seçti.



Ancak virüs tehdidi halen sürüyor. Virüsün Avrupa'da yayılmasıyla birlikte Uzak Doğu'dan sonra Avrupa'da gerçekleştirilmesi planlanan pek çok etkinlikte bir bir iptal ediliyor. Sony'nin 5-6 Mart tarihlerinde Atina'da gerçekleştirmeyi planladığı ve yeni televizyonlarını duyuracağı etkinlik iptal edilirken, benzer bir karar Londra'da 5G zirvesi düzenleyecek olan Türk Telekom'dan da geldi ve Londra'daki etkinliğini haftalar öncesine iptal etti.



Diğer yandan bu sene Larnaka'da gerçekleştirilmesi planlanan IFA teknoloji zirvesi de aynı gerekçeyle iptal edildi ve Eylül ayında Berlin'de gerçekleştirilecek IFA teknoloji fuarına kadar herhangi bir etkinliğin düşünülmediği kaydedildi.



Oppo, Huawei başta olmak üzere pek çok şirket, yeni ürünlerini internet üzerinden gerçekleştirdikleri yayınla tanıtırken, ekran kartlarıyla dünyanın yakından tanıdığı bir marka olan Nvidia da benzer bir karar aldı ve GTC 2020 konferansını çevrimiçi olarak yapacağını açıkladı.



Şirketlerin aldıkları bu kararlar elbette günün getirdiği zorunluluktan kaynaklanıyor ve virüs tehdidi sürdüğü sürece de yurt dışında gerçekleştirilecek pek çok etkinliğin sadece internet ortamında yapılabileceği söylenebilir.



Virüsün teknoloji markalarına birçok yönde etkisi bulunuyor. Etkinliklerin iptalinin yanı sıra şirketlerin yeni çıkardıkları ürünleri beklentilerin altında satması da yine virüs kaynaklı görünüyor. Samsung, ilk haftasında 70 bine yakın satan ve beklentilerin oldukça altında kalan Galaxy S20 serisi telefonların bu başarısızlığını 'koronavirüs'e bağlıyor. Samsung'un bu konudaki gerekçesi ise tüketicilerin fiziksel mağazalara gelip ürünü deneyimleyememesi ve haliyle bunun satışa dönüşmemesi...



