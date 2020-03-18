Koronavirüs teknoloji devlerini vurdu, 1.3 trilyon dolar buhar oldu

Apple, Microsoft, Google ve Amazon, dünyanın en büyük teknoloji markaları ve trilyon dolara varan değerlere sahipler. Ancak koronavirüs salgını, tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken, dünya devleri de bu tablodan kaçamadı. Piyasalardaki satış dalgasıyla birlikte borsalardaki ani düşüş sonrası dört büyük teknoloji devinin piyasa değeri, en yüksek değerine ulaştığı Şubat ayını mumla arar hale geldi; sadece birkaç haftada 1.3 trilyon dolar düştü.

Dört teknoloji devinin hisseleri yüzde 20 ila 30 arasında düşerek ayı piyasasına girdi. En büyük satış ise Google'ın da çatısı altında bulunduğu Alphabet cephesinde oldu. Şirketin hisseleri yüzde 29.3 oranında düştü. Microsoft ve Apple da sırasıyla yüzde 26.9 ve yüzde 25.4 değer kaybetti.

Microsoft, bu süreçte 405.2 milyar dolar erirken, Apple'da bu rakam 371.8 milyar dolar, Google'da ise 311.1 milyar dolar kayıp yaşandı. Amazon ise 239.4 milyar dolar eridi.

Apple, koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte iPhone satışlarının düşeceğini, beklentilerin altında bir satış hacminin olacağını söylemiş ve bu tabloyu önceden göreceklerinin sinyalini vermişti.

FACEBOOK'TAN 1000 DOLAR VİRÜS İKRAMİYESİ

Facebook, virüsün ortaya çıkmasıyla beraber çalışanlarını eve gönderirken, 1000'er dolar da ikramiye dağıtacak. Şirket bunun yanı sıra 30 bin küçük şirkete de toplam 100 milyon dolarlık hibe ve kredi sağlayacak.