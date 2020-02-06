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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 06.02.2020 - 07:10,Son Güncelleme:/

Koronavirüs tehlikesi, bu kez Mobil Dünya Kongresi'ni vurdu

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Koronavirüs tehlikesi, bu kez Mobil Dünya Kongresi'ni vurdu

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, mobil endüstrisinin en önemli etkinliği olan ve İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) de etkiledi.

MWC'ye her yıl iştirak eden teknoloji firmalarından LG, koronavirüs salgınından dolayı bu yıl katılmayacağını bildirdi.

Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren yazılı açıklama yapan Güney Kore merkezli çok uluslu şirket LG, MWC'ye katılmama gerekçelerini "çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin güvenliği ve sağlığının korunması" olarak duyurdu.

LG, çalışanlarının uluslararası yolculuklarına kısıtlama getirerek, virüse maruz kalma riskini en aza indirdiğini vurguladı.

Çin firması ZTE ise MWC'de stant açacağını ancak basın toplantısı gibi bazı etkinliklerini iptal ettiğini bildirdi.

Dünyadaki en önemli mobil teknoloji fuarı olan ve birçok firmanın yeni ürünlerini tanıttığı MWC'ye 200'den fazla ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcı geliyor.

Barselona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek MWC için İspanyol hükümeti de özel önlemler alacak. Koronavirüs salgınına karşı bakanlıklar arası koordinasyon komitesi kurulacağını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador Illa, bu komitenin her gün toplanacağını ve gerekli acil önlemleri alacağını ifade etti.

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