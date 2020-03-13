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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 13.03.2020 - 08:28,Son Güncelleme:/

Koronavirüs tehlikesi azalınca Apple'dan flaş hamle geldi

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Koronavirüs tehlikesi azalınca Apple'dan flaş hamle geldi
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Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'de bir süredir kapalı olan Apple mağazalarıyla ilgili şaşırtan bir hamle geldi. Dünya devi, tehlike boyutunun azaldığı bölgelerde bulunan 42 mağazasını yeniden açmaya karar verdi.

Apple, Şubat ayı başlarında koronavirüs tehdidi nedeniyle Çin'deki mağazalarını kapatmaya karar vermiş, bunun faturası ise şirkete ağır olmuştu. Zira virüs nedeniyle fiziksel mağazalara uğrama şansı bulamayan tüketiciler nedeniyle iPhone başta olma üzere pek çok Apple cihazının satışlarında kayda değer bir düşüş yaşanmıştı. Apple'ın kaptanı Tim Cook da bu yıl iPhone satışlarının beklentilerin altında kalacağını duyurmuş, virüsün etkisinin kendileri üzerinde de hissedildiğini dünyaya duyurmuştu.

Ancak Apple, bugün aldığı yeni bir kararla Çin'de bulunan 42 mağazasının kapılarını yeniden açmaya karar verdi. Apple'ın Çin'deki internet sitesinde saat 10:00 ila 11:00 arasında açılacak mağazaları listelendi.

Böylece Apple, Çin'de yeniden iPhone satışlarını artırma şansı yakalayacak. Şirket, virüs nedeniyle Çin'de yarım milyondan daha az iPhone satabildi. 

Diğer yandan Çin'de azalan virüs tehlikesi dünya genelinde artarak devam ettiğinden bir dizi önlem alan Apple, bazı etkinliklerini de iptal etme yoluna gidiyor. Şirket, iPhone 9'u Mart ayında gerçekleştireceği etkinlikte duyurmayı planlarken, virüs salgını sonrası bu etkinlik ileri bir tarihe ertelendi. Benzer şekilde şirket, yeni kablosuz kulaklıkları AirPods Pro Lite'ın çıkış tarihini de ertelemiş durumda.

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