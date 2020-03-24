Koronavirüs tehdidine karşı telefon ve tabletler nasıl temizlenir?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarken uzmanlar da günlük hayatta insanları yapmaları gerekenler konusunda uyarıyor, herkesi başta el temizliği olmak üzere hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.

Günlük yaşamda hiç şüphesiz en fazla temas halinde bulunduğumuz cihazların başında ise akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz geliyor. Örneğin telefonlarımıza günde en az 50 kez dokunuyoruz. Kullanıcıların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi de bu cihazları nasıl temizleyecekleri.



TELEFON VE TABLET TEMİZLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Cihazınız ile tuvalete girmemeye özen gösterin. Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkadıktan sonra cihazınızı tekrar kullanabilirsiniz.



Toplu taşımada ya da dışarıda bir yerlere dokunduktan sonra telefonunuzu olabildiğince az kullanmaya çalışın. Ellerinizi yıkadıktan ve telefonunuzu alkol bazlı temizleyiciler ile sildikten sonra tekrar kullanabilirsiniz.



Cihazınızı su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının, herhangi bir temizlik malzemesinin içine cihazınızı koymayın, bekletmeyin. Bunun yerine alkol bazlı temizleyiciler kullanın. Alkol bazlı temizleyicileri direkt cihazınıza sıkmayın. Bir mikrofiber bez veya dezenfekte edici mendiller yardımıyla cihazınızı nazik hareketlerle temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde kulaklık ve şarj kablosu gibi aksesuarlarınızı da su, sabun, deterjan, sirke gibi maddelerle yıkamaktan kaçının. Bunlar yerine alkol bazlı temizleyici sıkılmış bir mikrofiber bez ya da dezenfekte edici mendiller kullanabilirsiniz.



Temizlik işlemlerini yaparken telefonunuzu şarjdan çıkarın. Telefonunuzun hiçbir üniteye bağlı olmadığına emin olun. Kılıf ve kapakları çıkarın, kablo ve aksesuarları kullanmayın.



Kamera lensi temizleme bezi gibi yumuşak, tüy bırakmayan, mikrofiber bir bez kullanarak cihazınızın dış yüzeyini hafifçe silin.



Cihazınızdaki açık kısımların neme maruz kalmamasına dikkat edin ve sıvı maddeleri doğrudan cihazınız üzerinde kullanmayın.



Gerekli durumlarda, bezin bir ucunu az miktarda saf su ya da hipokloröz asit bazlı (50 - 80ppm) veya alkollü (yüzde 70’den fazla etanol veya izopropil alkol) ürünler gibi dezenfektanlarla nemlendirin. Cihazınızın ön ve arka yüzeyini, fazla bastırmadan hafifçe silin.



Basınçlı hava kullanmayın, çamaşır suyu spreyi ya da sıvı malzemeleri cihazınıza doğrudan temas ettirmeyin.



Cihazınızın temizlik işlemlerini gün içinde sıklıkla uygulayın.



Şunu da belirtelim. Bu temizlik önerileri, sadece cihazınızdaki cam, seramik ve metal yüzeylere yöneliktir. Deri, kauçuk ya da plastik gibi yumuşak aksesuarlar için bu öneriler geçerli değildir.



