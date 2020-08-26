Koronavirüs tatil alışkanlıklarını değiştirdi

Bir ilan sitesinin verilerine göre geçtiğimiz ay yapılan satılık yazlık aramaları geçtiğimiz yıla oranla %61 arttı. Bu dönemde en çok satılık yazlık ilanı veren lokasyonlar deniz turizminin hareketli olduğu Aydın, Tekirdağ ve Mersin oldu. İlk üçte yer alan Aydın Kuşadası, Sakarya Karasu, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ni; Aydın Didim ve Mersin Erdemli izledi. Kiralık yazlıklara ilgi bu dönemde %47 oranında arttı. Turizmin en canlı merkezleri arasında yer alan Muğla Bodrum, İzmir Çeşme, Aydın Kuşadası, Mersin Erdemli ile Edirne Keşan ise en çok kiralık yazlık ilanı verilen yerler oldu.

Tatilde eve bağlanmak istemeyen gezginler karavanlara yöneliyor

Gezerek tatil yapmak isteyenlerin gözdesi karavanlar da son dönemin en çok tercih edilen tatil seçenekleri arasında yer alıyor. Aynı verilere göre kiralık karavan ilanlarına ilgi geçen yıla göre %108 oranında artış gösterdi.

Uzun süren karantina döneminden sonra doğada vakit geçirmek isteyenler ise kamp tatiline yöneliyor. Doğa içinde, sessiz ve sakin bir tatil geçirmeyi tercih edenler bu süreçte kamp ekipmanı araştırmalarına ağırlık verdi. Verilere göre kamp sandalyesi aramaları %31, kamp masası %14, kamp mutfağı ise %13 oranında artış gösterdi.



