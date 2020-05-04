Koronavirüs taşıyıcılarını bulaşıcı olmadan önce tespit eden test geliştirildi

Gazeteye göre bu test, virüsle mücadeleye büyük bir etki yapabilir.

Projenin koordinatörleri, bu test ile birlikte virüs bulaşmış bir kişinin, bulaştığı andan 24 saat sonra tespit edilebileceğini belirtiyor.

Virüsün bulaşıcı hale gelmesi ve vücutta sempton göstermesi ise bundan birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

ABD ordusunun Gelişmiş Savunma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından geliştirilen kit, salgından önce kimyasal zehirlenme veya virüslerin tespit edilmesi amacıyla üzerinde çalışılan bir projeydi. Fakat koronavirüs salgınıyla birlikte hızlandırılarak koronavirüse uyarlandı.

Guardian’a konuşan DARPA Biyolojik Teknolojiler Ofisi’nden Dr. Brad Ringeisen, “Bu test dünya çapında bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.

Testin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin acil onayına önümüzdeki hafta sunulması bekleniyor.

Test kitinin onay alıp alamayacağı kesin değil, fakat alırsa Mayıs’ın ikinci yarısında ABD’de dağıtımına başlanacak.

ABD’nin Mayıs ayında günde 100 bin, ileriki süreçte de günde 1 milyon test yapabileceği tahmin ediliyor.

Mevcut sürüntü alma yöntemli testlerin aksine bu test kan yoluyla yapılacak.